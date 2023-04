Twitter canvia el seu logotip pel d'una criptomoneda

Des de la compra de la xarxa social Twitter per part de l'empresari multimilionari Elon Musk, els canvis a la plataforma no han aturat.

El darrer, aquest dilluns, quan ha canviat el logotip habitual de Twitter -un ocell- per un ca, logotip de la criptomoneda Dogecoin. Un canvi que ha sorprès els usuaris i que, a hores d'ara, encara no té explicació per part de la companyia.

No obstant això, Musk ha publicat un tuit amb un mem en què bromeja sobre el tema.

En els minuts posteriors al canvi del logotip de Twitter pel Dogecoin, el preu del criptoactiu s'ha disparat i ja ha augmentat un 25%.