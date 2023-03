Ciberassetjament a periodistes, publicitat institucional i salut mental, temes destacats del renovat Anuari Mèdia.cat

El renovat Anuari Mèdia.cat s’ha presentat aquest dimecres al Col·legi de Periodistes de la mà dels periodistes Susana Pérez, Quique Badia i Sònia Calvó, autors de reportatges de l’Anuari, el president del Grup de periodistes Ramon Barnils, Enric Borràs, la coordinadora de l’Anuari Mèdia.cat, Carme Verdoy, i el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros.

L’edició d’enguany de l’Anuari Mèdia.cat arriba amb un format renovat després d’haver-se consolidat com una referència del periodisme crític al llarg dels darrers 12 anys. Així doncs, es converteix en una publicació centrada en el periodisme i la comunicació. Enric Borràs, president del Grup Barnils, ha apuntat que l'Anuari Mèdia.cat «va començar el 2011 com un altaveu per assenyalar i explicar els temes més silenciats pels mitjans, però des de llavors, l'espai català de comunicació ha canviat molt. Des del Grup de Periodistes Ramon Barnils creiem que ara el que més necessitem és debat públic i reflexió sobre el present i el futur de la professió».

L’edició renovada fa una radiografia de la situació actual del periodisme, de les fortaleses amb què compta i els perills que l’amenacen i evoluciona mantenint l’essència: ser un altaveu transversal del periodisme i alhora una eina útil perquè la ciutadania tengui una mirada crítica. Carme Verdoy, coordinadora de l’Anuari Mèdia.cat, ha destacat que aquest Anuari «apunta algunes de les principals amenaces del periodisme, com el ciberassetjament, la salut mental o la precarietat, i també vol servir per reflexionar davant de reptes del sector, com el paper del periodisme internacional, com informar de la intel·ligència artificial o les imatges LGTBI que falten als mitjans».

La nova publicació en paper té un disseny més visual i actualitzat, amb un pes destacat de la imatge. La coberta també reforça la part visual del nou Anuari i és obra de l’il·lustrador Jordi Calvís.

Ciberassetjament, publicitat institucional i salut mental com a temes destacats

L’amenaça del ciberassetjament a periodistes és un dels temes principals d’aquest nou Anuari Mèdia.cat. Elaborat per la periodista especialitzada en tecnologia Susana Pérez Soler, analitza com l’assetjament digital a periodistes és un problema en auge que té conseqüències greus en el dret a la informació de la ciutadania. També destaquen el reportatge de la periodista Sònia Calvó sobre com els corresponsals internacionals són una figura cada cop menys habitual, una anàlisi sobre publicitat institucional del periodista Quique Badia, una radiografia del periodista Miquel Andreu sobre qui té la propietat dels mitjans comarcals o un reportatge sobre periodisme i salut mental, elaborat pel periodista Víctor Yustres.

L’Anuari Mèdia.cat és una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils coeditada amb Pol·len i amb el patrocini de la Fundació Catalunya Fons i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.