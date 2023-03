El fotoperiodista Jordi Borràs denuncia un cas de discriminació lingüística per part de l'Audiència Provincial de Barcelona

El fotoperiodista Jordi Borràs, especialitzat en els moviments d'ultradreta, ha denunciat aquest dijous a través del seu compte de Twitter que una funcionària de l'Audiència Provincial de Barcelona ha vulnerat els seus drets lingüístics perquè no ha volgut atendre'l en català.

Borràs ha explicat que l'han cridat de l'Audiència Provincial de Barcelona per una notificació amb l'adreça incorrecta. La funcionària al telèfon parlava en castellà, i ell ha mantengut el català. Quan Borràs ha dit la seva adreça, la funcionària li ha retret que no l'entenia i que li digués el carrer en castellà, al que ell ha respost que no, que els noms dels carrers no es tradueixen i que té l'obligació d'entendre'l. Finalment, el fotoperiodista ha acabat demanant a la funcionària que li passes el telèfon a algú que pogués atendre'l en català.

«N'estic fart que cada dia es vulnerin els meus drets lingüístics. De fet, els pitjors episodis que he viscut amb aquest tema han estat amb l'aparell judicial català», ha assegurat Borràs. El fotoperiodista també ha aprofitat per reclamar al Govern de Catalunya que faci complir les lleis.