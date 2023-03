L’Optimot compleix quinze anys

L’ Optimot , el servei de consultes sobre el català que ofereix la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i el Centre de Terminologia TERMCAT, celebra quinze anys. Mila Segarra, vicepresidenta de la Secció Filològica de l’IEC, és la directora de l’Oficina d’Estandardització de l’Institut, des de la qual s’atenen les consultes més complexes de normativa. L'IEC ha parlat amb ella sobre la història i el funcionament d’aquesta eina.



Segarra explica que abans de la creació de l’Optimot, hi havia molts organismes dedicats a la llengua que actuaven descoordinats i que «no eren prou eficaços». Per això, varen dissenyar un «servei unificat». Es va crear el cercador de l’Optimot per a resoldre dubtes a través de fonts lingüístiques integrades en el sistema i es va donar la possibilitat de fer consultes personalitzades.

En els darrers anys, l'Optimot hi registrat una mitjana de més de disset milions de visualitzacions anuals. Pel que fa al servei d’atenció personalitzada, en aquests quinze anys d’història s’han atès més de vuitanta mil consultes. Cal tenir en compte que aquesta xifra no inclou els dubtes que els arribaven a través de Twitter.

Respecte a les consultes més habituals, Segarra apunta que són sobre sintaxi, lèxic i convencions. I pel que fa a la procedència geogràfica, la majoria de consultes són des de Catalunya, però el servei arriba a tot el domini lingüístic català. «És molt destacable, per exemple, que en les xifres del 2022 veiem un augment del percentatge de consultes fetes des del País Valencià, que passa a ser del 10 %», apunta.