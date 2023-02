VilaWeb guanya la 10a edició dels Premis Martí Gasull

VilaWeb ha rebut aquest dilluns al vespre el 10è Premi Martí Gasull i Roig de la Plataforma per la Llengua gràcies a una votació popular en què ha participat més gent que mai: 8.271 persones. Assumpció Maresma i Vicent Partal, editora i director de VilaWeb, han estat els encarregats de recollir el guardó de la mà del president de l'entitat, Òscar Escuder. Partal ha defensat que «el mercat en català existeix» i que «cal situar la llengua al seu lloc, tenint en compte que és la llengua comuna d'un país on es parlen més de 200 llengües». El director ha reivindicat els 27 anys de la capçalera i ha promès que «hi ha VilaWeb per molts anys».

El més antic dels diaris digitals que continuen funcionant a Europa ha rebut el guardó en una gala que ha tengut lloc, per primera vegada, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, amb motiu del desè aniversari dels premis. La gala també ha servit per a lliurar el Premi Especial del Jurat a l'activista i filòloga Blanca Serra i el nou Premi a la Innovació al creador de continguts Cabrafotuda.

Blanca Serra ha rebut el premi de la mà de la vicepresidenta de l'ONG del català, Mireia Plana, i ha recordat que «no som una nació bilingüe, sinó bilingüitzada», i que la «bilingüització de la nació, ara i en el passat, no ha estat voluntària ni pacífica». Però Serra no ha volgut «fer cap lament ni posar-se les xurriaques», i ha defensat que «cal augmentar la nostra autoestima i subratllar les nostres fortaleses». En aquest sentit, Serra ha parlat de la importància del moviment associatiu i del nostre paper com a parlants: «mantenir-nos en català i no canviar de llengua és molt barat. Dona més satisfaccions que rebutjos, i la majoria de gent ens entén».

Pel que fa a Cabrafotuda, nom artístic de Fran Tudela, ha rebut el premi de la mà de Susana Pérez, membre de l'executiva de l'entitat. En la seva intervenció, Tudela ha fet una crida a crear en català: «Ens hem cregut el conte que en català no s'arribava enlloc i no és veritat», ha denunciat. «Jo rep diàriament missatges de gent de l'Equador o de Mèxic que diuen que volen aprendre català arran dels meus vídeos», ha exemplificat. El creador de continguts també ha volgut fer referència a la situació de la llengua al País Valencià: «Hem de recordar que dels 10 milions de catalanoparlants, molts són del sud. Al sud la lluita continua i el pitjor català és el que no es parla».

Tant VilaWeb com Blanca Serra i Cabrafotuda han estat recompensats amb un guardó creat per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, de renom internacional. VilaWeb, a més, també s'ha endut un premi en metàl·lic de 3.000 € i Cabrafotuda, un altre premi de 2.000 €. Els dos altres finalistes, la xarxa d'escoles associatives La Bressola i FilminCAT, també han assistit a la gala i han rebut una versió en petit del guardó fet per Capdevila com a agraïment per la seva participació i per la feina a favor del català.

Sebastià Haydn, president de la Bressola, ha explicat que amb l'escola «s'ha creat un espai en català a la Catalunya Nord». «Formem catalanoparlants», ha assegurat, «però hi ha una mancança d'espais socials per fer servir la llengua i aquest és el nostre drama d'avui», ha denunciat. I quina és la clau per fer que els alumnes parlin en català entre ells? «Hi ha un ingredient important: que ens ho creiem», ha explicat. D'altra banda, Juan Carlos Tous, fundador i conseller delegat de FilminCAT, ha defensat que el que volen és «apropar les obres a l'espectador oferint els subtítols o el doblatge en la llengua en què vulguin gaudir-les». «Des del primer dia vam dir que el català seria una llengua més de la nostra oferta», ha explicat Tous, i el que caldria ara és «tenir una eina comuna perquè qui tingués uns subtítols els posés en disposició de tothom».

La gala s'ha pogut seguir en directe al canal de YouTube de la Plataforma per la Llengua i, en diferit, a les 22.40 h al Canal 33. El lliurament s'ha estructurat a partir de deu esquetxos que han repassat la història dels guardons a través de deu lluites de l'entitat, entre les quals la lluita per l'etiquetatge en català, la defensa de la llengua a l'escola o la reivindicació de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Per a recordar el desè aniversari dels premis, les corals Sinera, Cantiga, La Fuga i la de l'Orfeó Gracienc han cantat la mateixa cançó que van cantar en la primera edició dels guardons: la cançó occitana Se canta.

L'acte de lliurament dels premis també ha volgut mirar al futur i ha posat el focus en el món digital i les xarxes socials, amb la presència dels creadors Laura Grau, Apitxat, Albert Roig, Antoni Guiscafè i Ferranxidk i l'actuació del músic Julen, molt popular a Internet. La gala ha estat presentada pel comunicador Òscar Dalmau i ha comptat amb un repartiment d'actors integrat per Martí Atance Boneta, Dèlia Brufau i Marc Molins.

VilaWeb, 10è Premi Martí Gasull i Roig

El protagonista de la nit ha estat el diari digital VilaWeb. Fundat el 1995 pels periodistes Vicent Partal i Assumpció Maresma, es tracta del primer diari digital en llengua catalana i ja és el degà dels diaris electrònics d'Europa que continuen en funcionament. Exemple de rigor i compromís amb la professió periodística, el mitjà té una sensibilitat especial per aquelles qüestions relacionades amb l'ús social del català i té els territoris de parla catalana com a marc de referència. Amb el 10è Premi Martí Gasull i Roig, VilaWeb rep el màxim reconeixement de la Plataforma per la Llengua a la defensa de la llengua. Fins ara han estat mereixedors del guardó l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, Escola Valenciana, els supermercats Bonpreu - Esclat, la Comunitat Sikh de Catalunya, Catalunya Ràdio, Som Energia, la Llibreria de Perpinyà, la revista Sàpiens i Ràdio Arrels.