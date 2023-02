[ÀUDIO] ‘Me la imaginava més gran’, el pòdcast del Govern d'Andorra per a l'aprenentatge del català

Des del passat dijous, ja estan disponibles a totes les plataformes digitals els dos primers capítols de 'Me la imaginava més gran', el pòdcast de la llengua catalana del Departament de Política Lingüística del Govern d'Andorra.

El programa neix amb la voluntat de donar a conèixer temes d’interès general relacionats amb la llengua catalana, com per exemple els serveis de què disposen els ciutadans per a aprendre català de manera gratuïta o la importància d’aprendre la llengua del territori per a integrar-s’hi plenament.

En els dos primers capítols, Jenny Vila i Clara Fernàndez, tècniques del Departament i conductores del programa, conversen de manera distesa amb Imane Amajjad i Carmen Reche, alumnes dels cursos i centres de català, que expliquen les seves experiències i les portes que se’ls han obert en aprendre la llengua pròpia. El testimoni de les convidades ens mostra la realitat de les persones nouvingudes que volen integrar-se a Andorra; una realitat sovint desconeguda. La iniciativa es planteja com una prova pilot.

El títol del programa, 'Me la imaginava més gran', vol trencar idees prefixades sobre la dificultat que se li pressuposa a l’aprenentatge del català, i convidar els oients a llançar-s’hi i a comprovar que el procés pot ser «amè i plaent».

L’aposta pel format pòdcast, és a dir, per les publicacions digitals d’àudio, facilita l’accés al contingut a través de les eines tecnològiques. Els arxius es poden descarregar d’Internet o escoltar en línia a través les plataformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iVoox, Amazonmusic i YouTube.