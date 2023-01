L'exitosa sèrie 'The Boys' arriba en català a Prime Video

Prime Video ha penjat l'àudio i els subtítols en català de la primera temporada de la sèrie 'The Boys', una de les seves sèries icòniques i s'espera que en els propers dies afegeixin els àudios i subtítols de les altres dues temporades. Aquesta és la primera sèrie Amazon Originals que la plataforma ofereix en català aquest 2023.

Així ho ha apuntat la plataforma desdelsofa.cat, web que aglutina el catàleg en català de totes les plataformes (més de 5.000 títols a més de 35 plataformes).

'The Boys' ofereix un enfocament irreverent del que passa quan els superherois, tan famosos com les celebritats, tan influents com els polítics i tan venerats com els déus, abusen dels seus superpoders en lloc d’utilitzar-los per a fer el bé.