Es viralitza una campanya en contra de la discriminació del català a Google

La comunitat catalanoparlant de Twitter, d'arreu dels Països Catalans, ha impulsat una nova campanya per a denunciar la discriminació de la llengua catalana al cercador Google.

«Estimat Google. La meva llengua mare és el català. Estic decebut de veure que recentment en les meves cerques apareixen sovint articles en castellà per sobre dels escrits en català. Us ho podeu mirar? Moltes gràcies», és el missatge més repetit adreçat al gegant estatudinenc.

Dear @Google. My main language is Catalan. I am disappointed to see that recently in my searches I frequently receive Spanish language page links above the same information in Catalan. Can you look into this? Thanks.