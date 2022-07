[VÍDEO] #HolaCatalà, la nova campanya perquè Google inclogui el català en tots els serveis

Fa dues setmanes que el sevei de Google News torna a estar disponible. Però ha tornat sense la presència del català. Així ho ha denunciat el vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, aquest dimecres.

És per això que la Generalitat de Catalunya ha enviat carta a Google en què reclamen que els 10 milions de catalanoparlants puguin consultar aquest servei en la nostra llengua. Alhora demanen a Google que incorpori el català als assistents de veu de tots els serveis. «Convidem Google a utilitzar el projecte AINA, ara que supera el milió de veus, per facilitar la incroporació del català als seus productes», ha remarcat Puigneró.

Ho ha explicat a la sessió de control al Govern aquest dimecres al ple del Parlament, després d'una pregunta de la portaveu del seu grup a la Cambra, Mònica Sales, que l'ha urgit a «treballar sense parar per potenciar el català al món digital, perquè dia a dia els nens i joves consumeixen productes digitals».

Puigneró ha assegurat que la mitjana de consum digital actualment és de cinc hores en adults i que en els joves és d'unes set hores, de manera que «durant set hores els joves tenen referents on el català avui dia té dificultats per entrar-hi», per la qual cosa ha insistit en la necessitat de noves eines des del Govern català, com ara el projecte Aina -de creació de recursos digitals i lingüístics en català-.

#HolaCatalà

Fonts de Vicepresidència de la Generalitat han detallat que la carta a Google s'emmarca a la campanya #HolaCatalà, i que a la missiva es reclama a Google que tots els seus serveis i productes tenguin presència del català, així com també se'l convida a utilitzar Aina «justament ara que ja ha aconseguit el milió de veus gravades».

En aquest sentit, han assenyalat que després que Google anunciés al juny la decisió d'instal·lar una oficina a la capital catalana, ara li reclamen que formi part d'aquesta campanya per a fomentar la presència del català en recursos digitals: «L'1 de juny Google ens deia 'Hola Barcelona'. Nosaltres reclamem que també digui 'Hola català'».

Puigneró properament es reunirà amb Amazon i Netflix per a impulsar la presència del català a les seves plataformes, i a partir del setembre el Govern català impulsarà una campanya de difusió perquè els usuaris es descarreguin aplicacions en català als seus dispositius.