S’obre el termini de presentació de candidatures als Premis Sonor del pòdcast en català

Des d'aquest dilluns, 16 de gener a les 10 h, s’obre el termini de presentació de propostes als Premis Sonor, impulsats per LA MIRA, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. Es podran presentar les candidatures fins al 31 de març a les 23.59 h.

En aquesta segona edició es reconeixeran els millors pòdcasts en català difosos durant l’any 2022. S’aposta així per premiar el talent i la creativitat i visibilitzar els productes que, realitzats en llengua catalana, competeixen en un mercat global.

Les bases es poden consultar al web www.sonor.cat, des del qual també es poden presentar les propostes a través d’un formulari. Poden optar a la segona edició dels Premis Sonor els pòdcasts en català emesos a qualsevol plataforma d’àudio o ràdio en el període del 1r de gener al 31 de desembre del 2022.

Hi ha sis categories de premis: millor pòdcast de ficció, millor pòdcast de narrativa no ficció, millor pòdcast d’entreteniment, millor pòdcast de conversa, millor pòdcast branded content i millor pòdcast d’innovació. D’entre les presentades, un jurat format per professionals del món del pòdcast, els mitjans i la comunicació n’escolliran les guanyadores. A més, hi haurà quatre premis a proposta del jurat -millor realització i disseny sonor, millor guió, millor producció i millor podcaster- i un premi de votació popular, el premi del públic, pel qual s’activaran votacions del 3 al 30 d’abril de 2023.

Un cop finalitzat el període d’inscripcions i feta la deliberació del jurat -format per reconeguts professionals del món de la comunicació i, en especial, de l’univers del pòdcast- els guardonats es donaran a conèixer en una gala que tendrà lloc a la primavera i que serà retransmesa per una emissora de Catalunya Ràdio.