Els governs de Catalunya, País Valencià i les Balears coordinen les polítiques en homologacions de títols, projecte AINA i els incompliments de l’Estat espanyol

Els responsables de Política Lingüística dels governs català, valencià i balear s’han reunit aquest dimecres en el marc de la Declaració de Palma. A la sessió de treball, que ha tingut lloc al Departament de Cultura, a Barcelona, han acordat coordinar les polítiques de doblatge i subtitulació al català. També han acordat crear un grup de treball per millorar el sistema d’homologacions de títols de català procedents de l’ensenyament reglat.

A la trobada hi han assistit el secretari de Política Lingüística del Govern de Catalunya, Francesc Xavier Vila; el director general de Política Lingüística i Multilingüisme del Govern Valencià, Rubén Trenzano, i la directora general de Política Lingüística del Govern, Beatriu Defior. Han estat rebuts per la consellera Natàlia Garriga. També han participat a la sessió de treball la secretària de Polítiques Digitals del Govern de la Generalitat, Gina Tost, i el subdirector general de Llengües del Departament d’Educació, Andreu Freixes.

Un altre punt tractat ha estat la situació del català al món digital. D’una banda, els tres governs han compartit la preocupació per la relegació del català que s’ha percebut darrerament en els cercadors d’Internet. Se n’estan analitzant les causes per tal de poder buscar-hi solució. D'altra banda, la secretària de Polítiques Digitals ha exposat als participants el moment en què es troba el projecte AINA, finançat pel Govern de Catalunya i executat pel Barcelona Supercomputing Center. S'han explorat vies per assegurar la participació dels tres governs.

També s’ha acordat que la segona edició de la Troca, trobada de joves creadors digitals en català, tingui lloc a València el mes d’octubre de 2023. Així mateix, s'ha treballat el tractament del català a les institucions espanyoles i europees; les enquestes de coneixement de la realitat sociolingüística al conjunt de territoris; l'atenció de queixes lingüístiques i les accions per promoure el català en els àmbits de la salut, l'empresa i l'audiovisual entre d'altres aspectes.

La Declaració de Palma és un acord signat el 2017 pel qual els tres governs es van comprometre a treballar conjuntament en matèria de llengua i cultura. Les reunions dels responsables de política lingüística es fan quadrimestralment de forma presencial i rotatòria als tres territoris. La propera trobada es farà a València.