Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte, a Palma, amb l'objectiu reivindicar «unitat» per aconseguir l'aprovació de la Llei Trans perquè el contrari «significa una reculada».

Segons ha explicat Axel Alba, membre de la Junta Directiva de Ben Amics, en declaracions a la premsa, la concentració d'aquest dissabte pretén ser una crida a la «unitat» per l'aprovació de la Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones Lgtbi.

«Estam aquest dissabte aquí, concentrats, per a reivindicar els drets de les persones trans, per a refermar i reforçar el suport que té aquest col·lectiu», ha assegurat Alba, qui ha recordat que «l'aprovació de la Llei Trans és una lluita de tots, totes i totis».

Per aquest motiu, ha reiterat que fa falta «unitat» per a «no continuar posposant l'aprovació d'aquesta Llei». «El contrari és fer passos enrere i això significa retrocedir, que és precisament el que no volem», ha incidit.

La concentració havia estat convocada per part de Ben Amics i altres associacions Lgtbiq+, dins de l'acció unitària estatal sota el lema 'Llei trans: drets humans, sense retallades, per a totis'.

A més de membres de les entitats convocants, en l'acte s'ha vist al regidor de Participació Ciutadana i Govern interior de l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, i a la diputada d'Unides Podem en el Congrés per Balears i candidata a la batlia de Palma en les eleccions de 2023, Lucía Muñoz.

Durant la concentració, els assistents han cridat lemes com 'Respecta la nostra existència o espera la nostra resistència', 'No a les retallades' i 'Els drets trans són drets humans'. L'acte ha finalitzat amb la lectura d'un manifest.