Baleària crea 'La Botiga de joguines de la Mar', una col·lecció de joguines fetes a partir de plàstics reciclats

L'empresa de transports Baleària ha combinat el foment del reciclatge i la protecció de les espècies marines amb la creativitat i la il·lusió nadalenca dels més petits per a llançar 'La Botiga de joguines de la Mar', una col·lecció de més de 150 joguines sostenibles elaborades artesanalment a partir de plàstics recollits tant del mar i com del litoral, així com de materials reciclats procedents dels seus vaixells.

La conceptualització i construcció de les joguines ha estat realitzada per Juan Cabrera, artesà del projecte 'Planeta Tap', que ha ideat diversos models inspirats en la fauna marina: cavallets marins, crancs, polps i catxalots, entre altres. Cadascun dels ninots és una peça única i exclusiva, elaborada a partir de taps, ampolles i altres plàstics, amb una tècnica senzilla d'assemblatge sense coles ni pintures.

La naviliera, a través de la Fundació Baleària, destinarà tots els diners recaptats per la venda d'aquestes creacions a entitats implicades en projectes de protecció de les espècies marines. Les joguines fetes amb materials reciclats es podran adquirir en algunes taquilles de la naviliera, així com en alguns dels seus vaixells, com el fast ferri 'Eleanor Roosevelt', que cobreix la ruta Dénia-Eivissa-Palma. També se sumarà a la recaptació els diners obtinguts en els tallers organitzats aquesta setmana en l'espai cultural Els Magazinos de Dènia.

Dins del programa d'animació infantil a bord dels vaixells durant el període nadalenc, Baleària oferirà tallers per a muntar joguines a partir de plàstic reciclat, seguint el disseny i les tècniques de 'Planeta Tap'. Les sessions a bord es faran els dies 22, 23 i 26 de desembre i 2, 3, 7 de gener, en les rutes València-Palma, Dénia-Eivissa-Palma, Barcelona-Alcúdia-Ciutadella, Barcelona-Palma, Algesires-Ceuta i Màlaga-Melilla.

Aquesta iniciativa forma part de 'Rumb Verd', la marca amb la qual Baleària engloba totes les accions de la companyia vinculades a la protecció del medi ambient i que inclouen tant els projectes enfocats a l'ecoeficiència de la flota com a accions d'economia circular.