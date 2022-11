El menorquí Pau Sintes es proclama millor xef jove d'Europa

Pau Sintes és el millor xef jove d'Europa de 2022. El representant de Menorca s’ha proclamat guanyador en la final de la competició European Young Chef Award d’IGCAT (Institut Internacional de Gastronomia, Art, Cultura i Turisme) que s’ha celebrat a Noruega, i en el qual han participat representant de nou regions europees de gastronomia. El jurat internacional de la prova ha concedit el segon premi a Špela Kuhel d’Eslovènia i el tercer lloc ha estat per a Ivar Follinglo de Trondheim-Trondelag, la regió amfitriona de l’esdeveniment.

En aquesta final del concurs, Pau Sintes ha cuinat dues versions, una tradicional i una altra innovadora, d'un plat tradicional de l'illa. Es tracta de les albergínies plenes, una recepta molt arrelada que apareix escrita per primera vegada en el llibre del segle XVIII Art de la cuina, escrit per Fra Roger. Just després de rebre el títol de Jove Xef Europeu 2022, Pau Sintes s’ha mostrat molt satisfet i «molt orgullós d’haver representat Menorca amb un molt bon equip i presentant una proposta molt austera i humil com són les albergínies plenes, que representa molt bé el que som els menorquins». Ha donat les gràcies a tothom que ha donat suport i ha seguit la competició a través de les xarxes socials i dels canals oficials d’IGCAT, a la vegada que també ha tengut paraules per a reivindicar que els joves cuiners tenguin formació i que tothom que fa feines dins les cuines de l’illa siguin valorats com es mereixen.

Per a Silvia Anglada, mentora del jove xef menorquí, aquest premi representa un reconeixement a la cuina de l’illa. «Som una petita illa amb un gran producte i una gent que entre tots feim que sigui grossa i que es noti a tot el món», ha dit.

A més dels cuiners Toni Tarragó i Silvia Anglada del restaurant Es Tast de na Silvia, han viatjat a Noruega acompanyant el jove xef la seva mare, Àgueda Juanico, i la seva germana, Maria Sintes, el coordinador de Menorca Regió Europea de Gastronomia de la Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM), Miguel Huesa, i Jaume Gomila en representació de l'IGCAT.

Per als plats que ha cuinat Sintes ha utilitzat producte de Menorca: verdures ecològiques Santo Domingo i de la finca S’Ullastrar, mel Dolçamar, les flors d’all de Micromenorca, l’oli i els ous de la finca Son Felip, formatge DO Mahón-Menorca, i els plats s’han acompanyat de vi de la bodega Binifadet i la cervesa Talaiòtica de Grahame Pearce. També s’ha comptat amb la col·laboració dels artesans de Menorca que varen fer els plats que ja es varen emprar a l’edició 2021 i que s’han reutilitzat; Uniformes Menorca per al vestuari del xef que l’artesana Sílvia Vivó ha personalitzat pintant un bodegó de producte de Menorca; Bendito Films per a la realització del vídeo de presentació del concursant; l’Institut Maria Àngels Cardona on es varen fer les proves de Jove Xef Menorquí; així com també Pep Pelfort d’APEGIB per l’assessorament històric, i l’associació Fra Roger i el Museu de Menorca per la col·laboració a l’hora de preparar el plat guanyador en aquesta competició d'European Young Chef Award, un premi que coincideix amb l’any del mandat de Menorca com a Regió Europea de Gastronomia.

Recepció

Per a donar la benvinguda i felicitar al Jove Xef Europeu 2022, el Consell Insular de Menorca amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme i l’Ajuntament d’Alaior han organitzat una recepció que tendrà lloc aquest proper dimecres, 16 de novembre, a les 18 hores, al Convent de Sant Diego d’Alaior.