Fran Tudela (@cabrafotuda): «El més important no és arribar a molta gent sinó a la nostra gent»

Aquest dissabte, el Teatre Xesc Forteza de Palma ha acollit la primera edició de LaTroca, la trobada de joves creadors de continguts digitals en català. Més d’un centenar de persones d'arreu dels Països Catalans s'han reunit per a compartir experiències sobre la creació de continguts a les xarxes socials en la nostra llengua i tractar la necessitat de fer xarxa entre els catalanoparlants.

Els representants de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana, Beatriu Defior, Xavier Vila i Rubén Trenzano, han donat la benvinguda i han reivindicat la necessitat d’acompanyar, des de les institucions, la tasca que fan els joves creadors en llengua catalana. La iniciativa ha estat impulsada pels tres governs amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, l’Obra Cultural Balear, IB-Jove i la Fundació Deixalles.

Durant el matí, tiktokers, youtubers, instagramers, gamers, streamers i podcàsters d’arreu dels territoris de parla catalana han explicat la seva experiència en l’àmbit de la creació de continguts digitals i, concretament, sobre el fet de fer-ho en una llengua minoritzada i dividida administrativament com el català.

La primera taula rodona, moderada pel periodista Jaume Ribas, ha reunit tres joves que fan vídeos a la xarxa TikTok per a parlar sobre 'El català: llengua i humor a les xarxes': Antoni Guiscafrè (@antonigrr) de Capdepera amb 24.8K seguidors, Berta Aroca (@bertaarocach) de Mataró amb 195.7K seguidors i Fran Tudela (@cabrafotuda) de la Vila Joiosa amb 198.7K seguidors.

«Vaig començar fent vídeos en anglès per aquest autoodi que ens fa no plantejar-nos fer contingut en la nostra llengua i va passar que em vaig fer viral a Indonèsia. Quan vaig començar a fer vídeos en la quarantena per la Covid-19, vaig trobar una manca de vídeos en valencià, els típics vídeos de ueles de poble, de la típica mare valenciana… i vaig veure que el més important no és arribar a molta gent sinó a la nostra gent i demostrar dia rere dia que fer-ho en català també t'obri portes», ha explicat Fran Tudela sobre els seus inicis com a creador.

Tudela va apuntar també que deixant de banda l'autoodi, te n'adones que «hi ha una comunitat molt gran» de catalanoparlants que consumeixen vídeos en la nostra llengua. «També em veuen de Mèxic, de Colòmbia.. que han descobert els meus vídeos en valencià i el volen aprendre. Tenim un poder de crida a tot el món que és increïble i hem de saber gastar-lo», ha apuntat.

Les xarxes socials tenen el poder de connectar tots els dialectes de la llengua catalana però s'avança digitalment de la mateixa des de tots els territoris? Tudela explica que els valencians «acabem de començar amb la creació de contingut en valencià. I han sortit molts debats com per exemple si folkloritzem la llengua i relacionem la llengua amb les nostres constums però la nostra llengua també és moderna i cosmopolita. Hem de fer vídeos de tot tipus, no només costumistes. Però és un procés que nosaltres estem fent encara. Ara ja estic començant a incorporar en el meu contingut altres coses: fer vídeos en valencià però no sobre el valencià».

Per la seva banda, el mallorquí Antoni Guiscafrè ha coincidit en el fet que també va començar a crear contingut a les xarxes socials en castellà i anglès. Però quan va veure que no hi havia gaire gent «fent coses en mallorquí» va decidir apostar per la seva llengua. «Jo faig contingut que creï polèmica entre els pobles, també els temes culinaris. Abans tenia un contingut de sèries mallorquines i ara també m'he llançat a fer altres coses».

Representant Catalunya, la tiktoker Berta Aroca, coneguda per ser pionera dins del sector de creadors de contingut en català, ha apuntat que «a tots ens ha passat una mica el mateix». Ella també va començar a fer vídeos en castellà i «després me n'he adonat que hi havia gent fent contingut en català i que tenen molt d’èxit. En aquell moment hi havia tan poca oferta que tothom et seguia. Ara ja hi ha moltíssima gent que fa coses en català però encara hi ha gent que no s’ha llançat a fer vídeos en la seva llengua».

Sobre el tipus de contingut que crea, Aroca remarca que també fa «vídeos que entenen des d’Espanya». «Intento fer contingut que entengui tothom. Fer el mateix contingut que fa tothom però en la meva llengua», remarca.

En aquest punt, el moderador, Jaume Ribas, els demana si val tot tipus de contingut en català per a fomentar la llengua en el món digital. Berta Aroca ha contestat ràpidament que, com passa en les altres llengües, «si ets un home tot és més fàcil; si ets dona no pots fer segons quines coses».

Finalment, Tudela va explicar que «si volem que el català triomfe, ha d'haver-hi de tot en català també. Tot té el seu públic i acostumem que la gent consumisca contingut en català. Tota classe de vídeos per a tota classe de persona». No obstant això, els tres tiktokers han estat d'acord que «no tot s’hi val per ser en la nostra llengua. L'odi, l'homofòbia, el racisme, el masclisme,... no ha de rebre suport ni en la nostra llengua ni en cap».