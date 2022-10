[VÍDEO] Antoni Mulet: «Amulet neix de la inquietud d'agafar un estil que m'encanta i traduir-lo a la nostra llengua»

En el marc d'aquesta Nova Onada Musical, seguim amb les presentacions dels artistes que estan revolucionant l'escena musical mallorquina.

En aquest cas, presentam Antoni Mulet, el músic que va començar tocant la guitarra i algun instrument més com el clarinet, a després formar el seu propi grup. Ell n'és el cantant del grup Amulet, el qual ha estat guardonat als premis Enderrock i el qual no atura de sorprendre el públic mallorquí.

A continuació, podeu seguir l'entrevista en vídeo realitzada a Amulet, el novè vídeo de les entrevistes dedicades a l'escena musical illenca que publicarà dBalears.

A l'entrevista, el cantant explica com va néixer la seva vocació per la música, és gairebé tot gràcies al seu pare, qui també és músic i per la qual cosa hi ha tengut relació des de ben petit. També xerra dels seus referents musicals, els quals podem veure molt reflectits en la seva música d'estil indie-folk. Aquests són tant grups internacionals com Mumford&sons o Bon Iver, com d'altres més propers com Antònia Font.