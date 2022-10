Diada del País Valencià: tres manifestacions, processó cívica, discursos institucionals... i insults i amenaces dels feixistes

La processó cívica del Nou d'Octubre ha recuperat enguany la normalitat posterior a la pandèmia i el recorregut habitual, amb les obres finalitzades a la plaça de la Reina. La manca de restriccions s'ha notat amb la participació multitudinària d'assistents que han omplit el centre de València. A més, aquesta serà, previsiblement, la darrera vegada que es trau en processó aquesta insígnia del 1928: serà custodiada al Museu d’Història de la ciutat i reemplaçada per una nova rèplica.

L’extrema dreta ha tornat a escridassar, un any més, la coalició Compromís durant la Processó Cívica de la Reial Senyera, amb crits, insults homòfobs i salutacions feixistes.

Abans d’incorporar-se a la desfilada, rostres coneguts com José Luis Roberto, president d’España 2000, o Ramón Castro, líder de la penya ultra Yomus, així com altres simpatitzants d’ultradreta, han cridat «catalanistes», «Arriba España» o «Putin, prem el botó» mentre dirigents i membres de Compromís desfilaven en la Processó Cívica, entre ells, la síndica Papi Robles, la coportaveu Àgueda Micó o el diputat i aspirant a dirigir la Generalitat, Joan Baldoví.

Manifestacions

Com cada any durant el Nou d'Octubre, la ciutat de València ha acollit diverses manifestacions reivindicatives emmarcades en aquesta celebració. Enguany han estat tres les marxes autoritzades.

A les 18:00 hores des de la plaça de Sant Agustí, parteix la tradicional manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre, que sota el lema 'Guanyem les sobiranies' vol reivindicar aspectes com l’infrafinançament, la manca de competències en aspectes com la protecció de l'agricultura, la limitació legislativa de les Corts o el respecte a la igualtat lingüística per part dels poders de l'Estat.

En la marxa hi participen membres d’entitats com Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant lo Blanc, Ca Revolta, Decidim, Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Societat Coral el Micalet; els sindicats CCOO, el BEA i la Intersindical, i els partits polítics Compromís, Esquerra Unida, Podem i Esquerra Republicana del País Valencià.

Més d'una vintena d'organitzacions del moviment sindical, feminista, casals populars, ateneus, associacions culturals, el moviment antifeixista i la CUP han convocat una segona manifestació que està previst que coincidisca en el lloc i l'hora amb l'anterior. El lema escollit enguany és 'Per la terra i contra el feixisme!' i la marxa ha començat a les 16:30 a la plaça de Benimaclet.

D'altra banda, la manifestació organitzada per l'Associació Cultural Puny i Lletra compta amb dues columnes que també han confluit a la plaça de Sant Agustí a les 18:00 hores. La del nord ha eixit des del barri de Benimaclet i la del sud des del de Malilla, ambdues a les 16:45 hores. Aquest bloc, autodenominat antifeixista i revolucionari, ha remarcat la importància del Nou d'Octubre com a data simbòlica de la lluita antirepressiva.

Discurs institucional

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha tornat a demanar aquest diumenge en què celebrem el Nou d’Octubre, «uns pactes autonòmics de segona generació que actualitzen l’estat de les autonomies, un reset territorial».

«Per una Espanya justa i polifònica que no ofegue el potencial valencià: amb finançament just, condonant el deute lligat a l’infrafinançament i amb cogovernança eficient», ha dit el cap del Consell.

Així, Puig ha començat el discurs referint-se a l’autogovern com una «palanca de progrés, una garantia de drets i un instrument útil per a viure millor», destacant que aquesta és «la base del nostre estat del benestar» i «la nostra senyera social».

En el quaranta aniversari de l’Estatut, Puig ha recordat com el poble valencià va prendre partit i va exigir «ser nosaltres mateixos» i fer-ho «en llibertat». Ara, quatre dècades més tard, també ha posat en relleu com els valencians i les valencianes continuen prenent partit, solidaritzant-se amb els refugiats d’Ucraïna, als quals «acollim amb els braços oberts». En especial s’ha dirigit a Margarita Arbelay, que ha recollit l’Alta Distinció de la Generalitat en nom del poble ucraïnés.

El cap del Consell també ha fet menció de «les greus dificultats que la inflació està provocant en les famílies valencianes i en les empreses» i ha recalcat el suport de la Generalitat a la majoria social.