Mèdia.cat estrena 'L’Observatori', un podcast de reflexió crítica sobre periodisme i mitjans

Mèdia.cat estrena aquest dijous, 6 d’octubre, L’Observatori, un podcast mensual que aprofundeix en qüestions rellevants en clau d’actualitat mediàtica i reflexió crítica sobre periodisme i mitjans. Cada episodi se centrarà en un tema concret i inclourà una entrevista i les mirades analítiques de diferents periodistes. A més, també oferirà un repàs dels darrers continguts més destacats publicats a Mèdia.cat i als casos recopilats del Mapa de la Censura.

Conduït per Carme Verdoy, en aquest primer episodi, parlen de l'extrema dreta. Arran de la victòria electoral de Giorgia Meloni a Itàlia, entrevisten la periodista Alba Sidera, corresponsal a Itàlia i especialitzada en extrema dreta, per a parlar de l’auge de l’extrema dreta en aquest país, de quin paper hi han jugat els mitjans i de quines conseqüències pot tenir arreu l’arribada al poder de l’extrema dreta a Itàlia. També compten amb les píndoles d’anàlisi dels periodistes Jordina Arnau i Miquel Ramos.

A més, parlen de les amenaces al periodisme independent, amb Eduardo Suárez, director editorial de l’Institut Reuters i Enric Borràs, president del Grup de Periodistes Ramon Barnils. En aquest episodi, també hi participen Víctor Yustres, coordinador de l’Observatori LTGBI+, Gemma Garcia, coordinadora del Mapa de la Censura, i els periodistes Laia Coronado, Joan Vila, Joan Foguet i Èric Lluent. El muntatge és d’Albert Avilés.

El podcast el podeu trobar a la web de Mèdia.cat, i també el podeu escoltar a través de les principals plataformes, com Ivoox i Spotify.