La Plataforma per la Llengua posa en marxa una botiga virtual

La Plataforma per la Llengua ha fet pública la botiga virtual de l'entitat per a vendre alguns dels seus productes més destacats. L'entitat, que venia principalment el seu material de manera física en activitats a peu de carrer, punts d'informació i dies commemoratius, ara fa el salt a la pantalla i permetrà a tots aquells qui ho vulguin aconseguir el material de defensa de la llengua.

La botiga s'estrena amb nou material dissenyat especialment per a commemorar la Diada Nacional de Catalunya i reivindicar la llengua durant l'Onze de Setembre.

S'hi poden trobar samarretes per als menuts i no tan menuts, i també altres productes, com una bossa de tela i un domàs amb el lema 'Volem viure plenament en català'. Tot aquest material es pot adquirir de manera conjunta amb el lot de la Diada, pensat especialment per a poder gaudir d'aquell dia defensant un dels elements vertebradors més importants de la cultura catalana: la llengua.

La botiga s'anirà actualitzant periòdicament i l'entitat hi inclourà productes exclusius que només es vendran en línia. Dins es pot trobar un espai de Preguntes Freqüents (FAQS) per a resoldre tots aquells dubtes relacionats amb la botiga virtual, com per exemple: quin és el format d'enviament, quant pot trigar a enviar-se la compra, on es poden fer els enviaments, etc.

La botiga disposa també de telèfon d'assistència per a possibles dubtes i d'un correu de contacte per a totes aquelles necessitats que puguin tenir les persones que vulguin comprar material de la Plataforma per la Llengua: Tel. 972576134 i botiga@plataforma-llengua.cat