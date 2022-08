Mar Grimalt i Plan-ET actuaran a la FirONA 2022

La Nova Onada Musical serà una de les grans protagonistes de la FirONA 2022. De fet, les dues actuacions musicals previstes són de dos artistes molt joves i molt diferents, però que formen part d'aquesta Nova Onada, Mar Grimalt i Plan-ET.

El proper dissabte, 3 de setembre, es farà al museu Es Baluard de Palma, la cinquena edició de la FirONA, organitzada per l'Associació Ona Mediterrània. El variat programa de l'esdeveniment inclou les actuacions de Mar Grimalt i Plan-ET.

Mar Grimalt

Cantautora felanitxera. Va ser la guanyadora del Concurs Sons de la Mediterrània 2021. Amb la veu ferma, engronsa les cordes de la guitarra per mirar d'empetitir els neguits i consolar les pors. El seu jo sonor oscil·la entre la cruesa i la nuesa, sempre obert a l'experimentació i el joc. Una invitació a tancar els ulls, mirar-se per dins, trobar-se amb la buidor i vessar-la.

Utilitza la percussió ibèrica com a eina d'expressió per donar una dimensió diferent a la seva música i a les paraules de poetes com Miquel Bauçà o Maria Mercè Marçal. Actualment, cursa el grau d'Arts Escèniques a la ESADIB cercant els punts limítrofes de la música i altres disciplines artístiques. Es troba en procés d'enregistrament del seu primer disc que veurà la llum a finals del 2022.

Plan-ET

És una de les revelacions de l'estiu musical mallorquí. Compositor i cantant manacorí que fa trap, música electrònica i urbana amb certa dosi de crítica social i que ja ha triomfat en festivals com el 'Treu la Llengua' celebrat a Inca o el 'Mobofest' a Lloret de Vistalegre.

El 2021, el cantant i productor de Manacor Jaume Forteza va debutar com a Plan-ET amb l'EP 'Solucionam mogudes' (autoeditat, 2021). Ara acaba de publicar el primer llarga durada, 'Kepler-454' (Global Domination, 2022), que mescla música electrònica i urbana.

Plan-ET ha col·laborat amb Miquel de la Mel, Borru i Maria Hein.

Programa i horari de la FirONA 2022

18.00 - Mitjans Mallorquins, el batec de la nostra terra

18.10 – Interculturalitat i mitjans de comunicació

18.30 – Documental 'Gota entre Gotes'

19.45 – Sus a la nova temporada d'Ona Mediterrània

20.00 – Actuació de Mar Grimalt

20.30 - Presentació 2ONA (Segona d'Ona Mediterrània).

20.35 – Presentació de la campanya popular pels 10 anys d'Ona Mediterrània: 'Mallorca t'estimam en colors'

20.40 - Actuació de Plan-ET