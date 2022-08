L'exitós documental 'Gota entre Gotes' es podrà veure a la FirONA 2023

El proper dia 3 de setembre es farà a Es Baluard de Palma la cinquena edició de la FirONA, la festa anual de l'Associació Ona Mediterrània que enguany servirà per a presentar noves iniciatives de l'Associació com el segon canal de ràdio anomenat 2ona (Segona) o la campanya dels deu anys amb el lema 'Mallorca, t'estimam en colors'.

Enguany, totes les persones que assisteixin a la FirONA, podran veure la pel·lícula documental 'Gota entre gotes', que es projectarà a l'aljub d'Es Baluard a les 18.30 hores.

'Gota entre gotes'

Quatre cantautores i una illa comuna. Quatre moments entre elles per tal de crear una cançó. Aquest és el fil conductor del documental 'Gota entre gotes', rodat a Mallorca durant l’estiu del 2021. El documental s'estrena el dimecres 27 de juliol a Palma dins el festival Atlàntida Mallorca Film Fest. També s'estrenarà el mateix dia a IB3 Televisió i estarà disponible a la plataforma Filmin.

La quantitat i qualitat dels solistes i grups que actualment fan música en català a Mallorca convida a parlar d’un boom de la cultura musical mallorquina que no atura de créixer. Dins aquest clima tan favorable destaquen les veus de cantautores femenines com a símbols de l’empoderament musical que viu Mallorca. El documental 'Gota entre gotes' celebra el bon moment de la música feta en català a l’illa a través de quatre cantautores: Maria Hein, Júlia Colom, Marga Rotger i Clara Fiol protagonitzen el documental com a representants de la qualitat del panorama musical actual.

El documental crea diversos espais de trobada entre les quatre protagonistes a llocs iconogràfics de Mallorca per tal d’escoltar, veure i conèixer la manera de fer música de cadascuna d’elles. Els espais de trobada creats serveixen com a pretext per a mostrar els estats principals del procés creatiu d’una cançó: la inspiració, la idea, la lletra, la composició musical i la veu. Aquests elements són el nexe perquè les quatre protagonistes es nodreixin entre elles i creïn una cançó final feta entre totes.

A més, el documental fa referència a altres èpoques històriques de la música feta en català a Mallorca, ja que diversos representants d’aquelles èpoques anteriors presenten les quatre cantautores i expliquen el que destaquen de la seva obra.