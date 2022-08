Què espera Instagram per a incloure-hi el català?

Dos milions i mig dels usuaris catalans d'Instagram es configurarien el compte en català si l'aplicació incorporés la llengua. Aquesta xifra representa més de la meitat dels usuaris d'aquesta xarxa social al Principat i s'extreu d'una enquesta encarregada per la Plataforma per la Llengua a l'empresa GESOP. Segona aquesta enquesta, a més, hi hauria 850.000 catalans que actualment no fan servir Instagram que, si l'aplicació inclogués la llengua catalana, passarien a utilitzar-la. Es tracta del 30% dels catalans que no en són usuaris.

Instagram és una de les xarxes socials més utilitzades del món amb més de 1.000 milions d'usuaris. La plataforma es pot configurar en 25 llengües, però no pas en català, tot i que aquesta primavera Plataforma per la Llengua ha detectat que alguns textos de la versió web es traduïen al català de manera maldestra i sense cap anunci oficial per part de la companyia. Entre els 25 idiomes en els quals es pot configurar Instagram, n'hi ha que tenen un pes demogràfic similar al del català, com ara el noruec, el finès o el danès, que tenen 5,3, 5,8 i 6 milions de parlants, respectivament. Malgrat que l'aplicació encara no es pot consultar en català, el grup Meta, que n'és el propietari, sí que permet configurar en català la plataforma Facebook.

L'enquesta encarregada per Plataforma per la Llengua també revela que el 25% dels usuaris catalanoparlants del Principat recorren a la versió anglesa de l'aplicació, mentre que, en el cas dels castellanoparlants, que disposen d'Instagram en la seva llengua, el percentatge baixa al 6%. Es constata, per tant, que la versió de l'aplicació en la llengua oficial de l'estat, el castellà, no satisfà les preferències d'una part important dels consumidors catalanoparlants. Pel que fa al total de la població catalana que fa servir aquesta xarxa social, el 13% la té configurada en anglès.

Una altra tendència que fa palesa l'enquesta del GESOP és que, en termes generals, la predisposició a configurar l'aplicació en català és més alta a mesura que augmenta l'edat dels enquestats. L'única excepció es troba en els grups més joves: són més partidaris de configurar Instagram en català els ciutadans d'entre 16 i 29 anys que els que en tenen entre 30 i 44. Plataforma per la Llengua ja va observar aquesta correlació entre edat i elecció lingüística en el cas dels sistemes operatius dels mòbils.

Per a l'ONG del català, els usos lingüístics de la població jove són cabdals per al futur de la llengua. Tanmateix, com hem apuntat, el segment de població més jove de tots és lleugerament més partidari de configurar l'aplicació en català que la franja d'edat d'entre 30 i 44 anys. Per això, per damunt de qualsevol altra consideració, per a Plataforma per la Llengua, les dades evidencien la sensibilitat lingüística dels consumidors catalans i l'increment d'usuaris que suposaria per a Instagram la incorporació de la llengua catalana.