El director d'Ona Mediterrània rebutja la invitació de Felipe de Borbón i li envia una carta amb 20 motius per no acudir a la 'recepció' a Marivent

El director d'Ona Mediterrània, Tomeu Martí i Florit, ha rebut una invitació de la Casa Reial espanyola per assistir a la 'recepció' que faran els reis d'Espanya aquest dijous al palau de Marivent.

La resposta del director d'Ona Mediterrània ha estat la de rebutjar la invitació, tal i com han fet diversos representants polítics i socials, i ha aprofitat l'ocasió per fer arribar al monarca espanyol una llista de vint motius per rebutjar la 'invitació'.

Reproduïm la carta que Tomeu Martí ha fet arribar al rei espanyol.

Sr. Felipe de Borbón,

He rebut la vostra invitació per a la 'recepció' que es farà el proper dijous, 4 d'agost de 2022, en el Palau de Marivent.

Tenc el plaer de comunicar-vos que no hi vendré i aprofit per fer-vos una breu relació dels motius.

- Perquè sempre m'he oposat a la monarquia com a forma de govern, cosa que, per cert, m'ha valgut diverses detencions i persecució policial.

- Perquè som demòcrata que, entre moltes altres coses, vol dir que crec que els governants han de ser elegits en votacions i no per ser els fills d'algú en concret.

- Perquè si avui sou rei d'Espanya és perquè hi va haver una dictadura criminal que es va voler perpetuar a través del vostre pare i la seva descendència.

– Perquè la invitació que m'enviau està escrita exclusivament en llengua castellana. Per ignorància o mala voluntat s'ha obviat l'única llengua pròpia d'aquesta terra que és la llengua catalana.

- Perquè, de fet, els reis Borbons han estat sempre enemics de la llengua catalana i l'han volguda exterminar, ja fos per 'justo derecho de conquista' o ja fos amb allò 'que se note el efecto sin que se note el cuidado'.

– Perquè la recepció es fa en un lloc que no és ca vostra. Un lloc que ocupau il·legítimament i que és propietat dels ciutadans de Palma.

- Perquè la monarquia espanyola, que vós encarnau, representa la negació del dret a l'Autodeterminació de les nacions que conformen l'Estat.

– Perquè sou la viva representació del masclisme consagrat a la Constitució espanyola, que en el seu article 57.1 fa prevaldre l'home per davant de la dona.

- Perquè tenc fortes conviccions pacifistes i antimilitaristes i vós sou el cap suprem de les forces armades espanyoles.

- Perquè sou el cap d'un Estat podrit que reprimeix, tortura, empresona, assetja, espia... els dissidents polítics.

- Perquè sou part de la família Borbó, que tants patiments ha inflingit als ciutadans de Mallorca i tant ha robat als súbdits del Regne d'Espanya.

- Perquè heu fet tot el possible per tapar la corrupció extrema del vostre pare.

- Perquè en la 'recepció' a la qual me convidau, hi haurà els representants de l'extrema dreta feixista, que usen actes com aquest per publicitar-se.

- Perquè per culpa vostra, hi ha gent que hauria de poder venir a Mallorca lliurement i no ho poden fer i han de patir la duresa de l'exili.

- Perquè sou el cap dels qui el primer d'octubre de 2017 varen apallissar ciutadans pacífics que només pretenien votar i en el vostre infame discurs del 3 d'octubre del 2017 ho vareu justificar.

- Perquè amb el vostre nom honorau Felip V, l'avantpassat que va massacrar milers de mallorquins.

- Perquè cada vegada que veniu a Mallorca, la vostra presència repercuteix en molèsties per als que hi vivim tot l'any.

- Perquè els cossos policíacs s'encarreguen de reprimir i neutralitzar les protestes que generen les vostres visites. I després alguns mitjans ens expliquen que heu passejat entre 'aplausos y vítores'.

- Perquè vull servar la memòria d'aquelles desenes de milers de republicans que varen morir per defensar la República.

- Perquè em sembla obscè i immoral el pressupost de doblers públics que manejau, mentre hi ha ciutadans de l'Estat que viuen en la pobresa.

Cordialment,

Tomeu Martí i Florit

Director

Ona Mediterrània