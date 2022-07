A qui preferiria com a president del seu país? A Abascal o a Puigdemont?

Arran de la taula de diàleg entre el Govern espanyol i el català, ha tornat a compartir-se a les xarxes socials un sondeig d'opinió d'Electomania sobre a qui es prefiriria per a president. Les dues opcions que s'hi donaven, al 2020, eren Santiago Abascal, del partit d'extrema dreta Vox, o Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya.

Una enquesta absurda però molt significativa de fa més de dos anys assenyalava clarament la realitat de l'Estat espanyol. Electomania preguntava si preferien per president Puigdemont o Abascal i el mapa va quedar impecable.

Quina mena de diàleg es pot mantenir amb aquest Estat? pic.twitter.com/ZZk9U4DD9i — República de les Lletres (@deleslletres) July 29, 2022

Els resultats del sondeig mostren com a vuit comunitats autònomes triarien Puigdemont com a president: el País Basc (71,9%), Catalunya (70,6%), Galícia (69,9%), Navarra (58,5%), Astúries (58,1%) les Illes Balears (57,5%), Canàries (55,2%) i el País Valencià (51,6%). Per contra, la resta de l'Estat espanyol apostaria per tenir un president d'extrema dreta com Abascal.