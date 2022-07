[VÍDEO] Menorca Talaiòtica, protagonista d’un videojoc d’arqueologia i història

El Consell Insular de Menorca patrocina Archaeologist, un punter videojoc educatiu per a ordinador que completa l'aprenentatge de les Ciències Socials a través de la ludificació, tant dins com fora de les aules. Menorca Talaiòitca és un dels vuit escenaris del joc, que permet conèixer diferents aspectes de l'home prehistòric i la cultura talaiòtica menorquina.

Aquest dimarts, el vicepresident i conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, ha presentat el projecte a la seu del Consell Insular de Menorca, acompanyat pel CEO d’Archaeologist, Andreu Florit, i l’arqueòleg Borja Corral.

L’empresa REM Experience ha fet realitat aquest videojoc, pensat per a estudiants d’ESO i Batxillerat, amb el suport del Ministeri de Cultura i el Consell, que a través del seu Departament de Cultura ha aportat 4.840 € euros. Els videojocs educatius permeten treballar diferents matèries d'una forma immersiva i motivadora, formar-se en qualsevol moment o lloc sense posar límits a la pràctica, i aprendre mitjançant el procediment assaig-error, que millora la retenció de conceptes a través d'una experiència enriquidora.

Maria ha afirmat que el Departament de Cultura està molt atent i interessat en la creació i desenvolupament de recursos didàctics que ajudin a comprendre i estimar el patrimoni arqueològic i, en particular, la Menorca Talaiòtica. «Aquest joc és una eina privilegiada perquè ajunta l’aspecte lúdic i aventurer d’un joc digital amb uns fonaments científics i tècnics que faran que qui hi jugui no només s’ho passi bé sinó que anirà aprenent. He de felicitar molt efusivament n’Andreu Florit i tot el seu equip per aquesta iniciativa i, evidentment, desitjar que tengui molt èxit entre els nostres joves», ha afegit el conseller.

«El joc et converteix en un autèntic arqueòleg o arqueòloga que ha d'excavar en diferents jaciments i analitzar les restes al laboratori per a aprendre i comprendre diferents aspectes de la història i les antigues civilitzacions a través de la gamificació», ha explicat Florit.

Archaeologist és un serious game (joc dissenyat amb un propòsit formatiu) disponible en català, castellà i anglès amb el qual el jugador treballa com un autèntic arqueòleg i, a més, adquireix nous coneixements d'història, cultura, ciències i llengües mentre juga. El videojoc es divideix en vuit escenaris situats en cinc països diferents, la qual cosa permet al jugador conèixer diferents períodes històrics. Entre aquests escenaris, destaca 'L’enigma del poblat talaiòtic', on l’usuari descobreix com vivien els nostres avantpassats prehistòrics, com eren les seves cases i quines activitats feien.

D'acord amb la metodologia arqueològica, l'usuari inicia el joc amb l'excavació d'un jaciment, un apartat en el qual el jugador aprèn la importància de la delimitació del jaciment i la documentació dels materials, tant dels estrats de terreny com de les restes arqueològiques que troba durant l’excavació. Seguidament accedeix al laboratori científic, on pot classificar i datar els objectes que ha trobat. Per a això, Archaeologist compta amb quatre laboratoris: de Arqueofauna, d'Antropologia Física, de Ceràmica i de Numismàtica.

Arqueòlegs reconeguts

Al llarg de cada aventura, un arqueòleg reconegut acompanya l’usuari i li aporta les dades necessàries perquè pugui comprendre i desenvolupar la metodologia arqueològica i conèixer aspectes històrics rellevants. Entre aquests personatges destaquen el menorquí Joan Ramis i Ramis, autor del primer tractat d'Arqueologia d’Espanya, i la pionera en l’estudi científic de la cultura talaiòtica, l’arqueòloga britànica Margaret Murray. Al final, el jugador pot veure com era el lloc que ha excavat en el moment en el qual va estar habitat i llegir la memòria final que resumeix tota la informació històrica que ha recopilat gràcies al seu treball arqueològic.

Archaeologist s'integra en una plataforma educativa versàtil adaptada tant a l'usuari individual com al docent que implementa el joc a l’aula: www.archaeologistgame.com. El joc està íntegrament compost per gràfics 3D, renderitzats amb la tecnologia PBR. Estan dissenyats imitant la realitat, amb textures i formes realistes, i amb el detall necessari perquè el rendiment del joc sigui òptim.