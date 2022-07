[VÍDEO] Posen en marxa una campanya per a animar els no catalanoparlants a matricular-se en català a la universitat

«La universitat va tenir un paper fonamental per aprendre el català: va ser una primera presa de contacte», explica David, que va arribar fa tres anys de les Illes Canàries a Barcelona per a estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona. «De fet, faig menys assignatures en català de les que m'agradaria: són un incentiu per millorar la llengua», afegeix.

És un dels testimonis d'un conjunt de vídeos curts publicats per la Plataforma per la Llengua que s'emmarquen en la campanya 'A la universitat, matricula't en català', en què estudiants d'arreu del món detallen quins motius els varen portar a aprendre el català i per què matricular-se en aquesta llengua és una bona manera de fer-ho.

Viure i participar en el barri i la ciutat és possible gràcies al català

La campanya, que s'ha fet pública coincidint amb el període de matriculació universitària, vol animar els estudiants a matricular-se a grups docents impartits en català. L'objectiu no és només normalitzar el català com a llengua acadèmica, sinó també que aquests alumnes aprenguin la llengua i la incorporin en la seva vida social i cultural. El format són cartells, volants i un conjunt de vídeos curts amb les experiències d'estudiants que han après el català gràcies a la universitat i ho recomanen.

De la mateixa manera, amb el subtítol 'Viu i participa en el barri i la ciutat on viuràs gràcies al català', la iniciativa vol exportar l'aprenentatge i ús de la llengua fora de l'àmbit acadèmic pera convèncer els estudiants que aprenent el català també comprendran millor la cultura catalana i la podran viure amb més profunditat. És, de fet, un dels motius que va dur Miquela a aprendre la llengua. «Em va motivar la voluntat d'integrar-me al context català, conèixer la gent, comunicar-me i conèixer les tradicions», explica l'estudiant italiana que, precisament per això, també es va matricular en aquesta llengua a la universitat.

Edwin, que és canadenc, no només destaca que aprendre català gràcies a la universitat és un avantatge «per tenir més experiències amb la cultura catalana», sinó que també considera que «dona moltes oportunitats per parlar amb la gent d'aquí». D'altra banda, Juan afirma que, «malgrat que al principi costa perquè fa una mica de por, un cop comences... molt millor». Juan fa quatre anys va arribar de Veneçuela i al principi li va costar aprendre-la perquè «la majoria de companys» no li parlaven en català. Amb el temps, explica, això va canviar, sobretot quan els companys varen entendre que ell tenia ganes d'aprendre la llengua d'aquí.