Les xarxes s'omplen de mems sobre les declaracions de l'organitzadora de l'Orgull

Les reprovables declaracions de Kristin Hansen, presidenta d'Ella Global Community, en la presentació de la Pride Week de Palma, han causat la resposta unànime de la societat mallorquina que s'hi ha posicionat en contra.

Hansen va remarcar que l'objectiu d'aquesta celebració és atreure «el turista LGTBI, que gasta molt més». I va afegir frases com «pots fer-te un petó a la plaça de Cort. Això cal rendibilitzar-ho» o «aquestes persones després venen aquí i compren pisos».

No satisfeta amb aquestes declaracions, Hansen va demostrar tenir un desconeixement absolut de la societat mallorquina i va fer públiques aquest ignominiós discurs des de l'Ajuntament de Palma: «Vendrà gent del camp que mai ha vist una lesbiana i diran: 'Mira! Una lesbiana és com qualsevol altra persona'. És important perquè quan vas 15 km dins l'illa ja hi ha una altra mentalitat».

A més de nombroses publicacions de denúncia, les xarxes s'han omplert de mems que fan burla de les seves paraules:

A sa Part Forana right now... pic.twitter.com/8cySCq5FBR — Joan Gaià i Mascaró (@JoanGaia) June 10, 2022

Un mallorquí de part forana en veure una lesbiana. https://t.co/O2LK5CxNKc pic.twitter.com/vMCaGUihy3 — Clodins (@clautruyolsdia) June 10, 2022

Dissabte excursió a Palma a veure lesbianes, 9 AM surt es bus. — Sion Capçana (@SionCap) June 10, 2022

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mallorca Starter Packs (@mallorcastarterpacks)