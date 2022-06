[VÍDEO] La Xarxa Vives promou la matriculació a Filologia Catalana amb la campanya 'Catalaik'

La Xarxa Vives d’Universitats ha posat en funcionament la campanya 'Catalaik' per a incentivar la matriculació en els estudis de Filologia Catalana. El lema de la campanya, 'Catalaik', és la suma de català i like (m’agrada), tan present a les xarxes socials, amb l’objectiu d’arribar al públic jove amb un llenguatge fresc i atractiu. El context actual ha generat una demanda creixent de professionals de la llengua en l’àmbit educatiu i formatiu i també en altres com l’editorial, l’audiovisual, digital, cultural o l’assessorament lingüístic; una tendència que es preveu en augment. Per això, la iniciativa té com a finalitat incentivar la matriculació en els estudis d’una titulació de futur, que gaudeix de nombroses sortides laborals.

La campanya de matriculació compta amb diferents canals de comunicació: una campanya gràfica per a les xarxes socials, un lot d’adhesius per a WhatsApp i Instagram i una minisèrie audiovisual. Es tracta de tres formats molt presents en el dia a dia dels joves, vinculats a l’esfera digital. La campanya s’adreça, principalment, a l’alumnat de Secundària i Batxillerat del domini lingüístic que encara les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). El disseny i producció de la campanya ha anat a càrrec de l’agència valenciana Tresdeu Media, especialitzada en màrqueting digital.

Filologia catalana: l’inici d’una gran història

Filologia Catalana: l’inici d’una gran història és la minisèrie d’episodis audiovisuals que narren la història de diversos joves que s’enamoren gràcies a la Filologia Catalana. En cada píndola, una parella es coneix, manté una conversa, i... de sobte, 'Catalaik'! Els tres episodis s’han enregistrat a la Llibreria la Repartidora, la cafeteria May Bean i el campus de la Universitat Politècnica de València, i han comptat amb la participació d’actors i actrius del País Valencià, Catalunya i les Balears.

Una campanya transversal

'Catalaik' és una campanya transversal que cerca fer créixer la demanda dels estudis de Filologia Catalana més enllà de l’estudiantat tradicional. Per això, la campanya incorpora elements de la cultura pop, les sèries de ficció i l’esfera digital per adreçar-se a un públic ampli, no necessàriament d’origen catalanoparlant. Cal recordar que la titulació de Filologia Catalana, com la resta filologies, permet l’especialització en diferents àmbits humanístics i socials i també complementar-la amb l’estudi d’altres llengües.

Una titulació que genera ocupació

Les titulacions de Filologia Catalana estan entre les que tenen una major taxa d’ocupabilitat en l’actualitat en l’àmbit humanístic. El context actual ha generat una demanda creixent de professionals de la llengua en l’àmbit de l’ensenyament i també en altres àmbits com l’audiovisual o l’assessorament lingüístic. Aquesta tendència es preveu que vaja en augment durant els pròxims anys gràcies a la digitalització. A més, els estudis en Filologia Catalana també són una oportunitat d’internacionalització amb programes d’intercanvi com l’Erasmus o a través de lectorats en l’estranger com els que ofereix l’Institut Ramon Llull.

On estudiar Filologia Catalana?

En l’actualitat, nou centres universitaris ofereixen els estudis de Filologia Catalana/Llengua i Literatura Catalanes arreu del domini lingüístic: Universitat d’Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de València.

'Catalaik' és una iniciativa de la Xarxa Vives d’Universitats a través del Grup de Treball de la Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana. La campanya compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.