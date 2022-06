Es neguen a llogar-li un pis per haver parlat en català

La catalana Aina Plans ha denunciat a través de Twitter que li han denegat l'entrada a un pis per parlar en català. Segons ha explicat, ella cercava un pis per llogar a Barcelona i ja havia contactat amb algú a través de whatsapp.

La persona amb qui havia contactat, després de rebre diferents missatges de text i de veu en català, li ha respost directament que «ja no estan interessats» a llogar-li. Segons ha argumentat, el motiu per no voler llogar-li el pis és haver-li «contestat tres vegades en català (fins i tot enviant-me àudios) donant per fer que entenc el català».

En serio m'acaben de dir que NO a un pis per respondre-li el 1r whatsapp en català??? DONCS SI.

(tmpc m'havia dit pas que no l'entengués) pic.twitter.com/KReS32ZFmM — ainaplans (@ainaplansf) June 6, 2022

A més a més, li ha recriminat que no ha tengut en compte l'altra persona a l'hora de respondre en català, «ni tan sols demanar», ha afegit. Fet que no ha entès, ja que «tant l'anunci com la meva resposta han estat en castellà», ha conclòs.