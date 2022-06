El segon informe del projecte #mésdones conclou que només el 14% dels epònims d’instituts de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears són de dones. L’estudi assenyala que hi ha centres docents amb noms de dones de les quals no hi ha informació ni a la web del centre i proposa una campanya per visibilitzar i ampliar el coneixement disponible sobre aquestes biografies. L’informe és una col·laboració entre Amical Wikimedia i la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona.

El viquiprojecte 'Més dones a la Viquipèdia', que vol visibilitzar les dones que donen nom a equipaments públics, es va iniciar el passat 11 de març amb un informe sobre els epònims dels Instituts i dels carrers de Catalunya. Es tracta d’una col·laboració entre Amical Wikimedia i la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona.

En aquest segon informe s’analitzen els epònims (nom que porta un centre) dels instituts de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears (al PV i les IB se’n diuen oficialment “IES”). Pel que fa a escoles públiques, degut al seu elevat número, de moment l’anàlisi s’ha fet només a Catalunya.

Metodologia

Per tal de fer aquesta segona anàlisi, s’ha importat a Wikidata la llista d’escoles de Catalunya a partir de les dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Igualment, s’ha importat la llista d’IES i d’escoles de les Illes Balears a partir de les dades obertes del Govern de les Illes Balears. Els centres docents de tot tipus al País Valencià ja hi havien estat importats.

L’assignació d’epònims a Catalunya i les Illes Balears s’ha fet amb el programa OpenRefine. Al País Valencià s’ha fet servir aquest mateix programa per ampliar la llista d’epònims. Així i tot, poden faltar assignacions en totes tres comunitats, donat que caldrà un treball manual per tenir tots els epònims al 100%. En alguna ocasió s’ha hagut de fer servir el programa QuickStatements.

Anàlisi

Tal com es pot veure a la pàgina del viquiprojecte, per a cada tipus de centre públic i comunitat s’en proporciona el número d’epònims totals, els masculins, els femenins, i la quantitat d’entrades a la viquipèdia que falten per a les dones que donen nom als centres docents:

A la vista d’aquesta taula, els principals resultats d’aquest segon informe són:

Hi ha 45 epònims femenins sense entrada a la Viquipèdia

Dels centres analitzats, un 37% tenen epònim. Al País Valencià és on n’hi ha més.

Només el 14% del total d’epònims són femenins

Als IES de les Illes Balears i a les escoles de la província de Lleida és on hi ha menys percentatge d’epònims femenins.

Dificultats

Hi ha centres docents que no proporcionen informació sobre el seu epònim, la persona en honor de la qual el centre en porta el nom.

L’ocupació de les persones implicades és a vegades desconeguda. En el cas de les escoles, això es sol correspondre a una mestra o un mestre reconeguda per la seva tasca.

Epònims en forma nom+cognom1 o dos cognoms que fan difícil comparar el nom en les dades obertes amb el que figura a Wikidata o la Viquipèdia.

Cal esmentar aquí que hi ha escoles que porten epònim de dos cognoms. Això es correspon sempre amb un epònim masculí. En canvi, quan és femení, porta sempre el nom a davant. Algunes porten un sol cognom, però fàcilment reconeixible per la seva importància història (e.g., Cervantes).

