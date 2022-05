José Ramón Bauzá exhibeix el seu nacionalisme espanyolista més ranci amb motiu del festival d'Eurovisió

José Ramón Bauzá es defineix al seu perfil de Twitter com a «Liberal practicant. Eurodiputat de Ciudadanos, farmacèutic, reservista de l'exèrcit. Orgullós President del Govern Balear més lliure i antinacionalista». A continuació d'aquesta definició, hi afegeix una icona de la bandera espanyola. Aquest és el nivell. No n'hi ha més.

Per molt que qualcú s'esforçàs en ridiculitzar la trista figura del cavaller Bauzá, ningú podria superar-lo a ell mateix.

Bauzá no ha deixat passar l'oportunitat que li oferia la celebració del Festival d'Eurovisió per fer ostentació del seu nacionalisme espanyolista més tronat i ranci.

«Gibraltar espanyol! Fins aquí la meva anàlisi del 'tongazo' eurovisiu» o «qui se n'acaba de recordar del seu telèfon belga?» són dos dels comentaris de vergonya aliena de l'eurodiputat que explica que ha utilitzat el seu telèfon de feina per votar amb 12 punts «Espanya».

¿Por qué hay gente tuiteando de cosas que no son Eurovision? ¿Qué les pasa? — José Ramón Bauzá (@JRBauza) May 14, 2022

Quién se acaba de acordar de su móvil belgaaaaaa 😏👈🏻#Eurovision pic.twitter.com/8r07lqOm2M — José Ramón Bauzá (@JRBauza) May 14, 2022