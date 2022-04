Els stickers de literatura catalana triomfen a internet

La iniciativa amemsillegim suma més de 12.000 descàrregues d'stickers d'autors de la literatura catalana en els darrers mesos. Creada al 2019, suma més de 200 mems amb citacions literàries, una vintena de gifs d'autors i ara, també, els packs de stickers.

amemsillegim, que fa més de dos anys que es dedica a crear contingut humorístic de literatura catalana a internet, ha creat tres packs d'imatges per a WhatsApp i Telegram amb escriptors com Rodoreda, Roig, Ferrater o Espriu. Ho ha fet a través de l'aplicació Sticker.ly, que serveix per a crear i difondre adhesius.

La setmana passada, amb motiu de Sant Jordi, amemsillegim va publicar el darrer paquet de stickers, dedicat a Mercè Rodoreda. Són 10 imatges de l'escriptora que sumen en sis dies 3.700 descàrregues.

Fa pocs mesos ja varen fer un altre paquet amb 20 imatges de Maria Àngels Anglada, Blai Bonet, Gabriel Ferrater, J. V. Foix, Ausiàs March, Maria-Mercè Marçal, Anna Murià, Manuel de Pedrolo, Isabel-Clara Simó, Jacint Verdaguer, Maria Aurèlia Capmany, Víctor Català, Joan Fuster, Terenci Moix, Ramon Llull, Joan Oliver, Josep Pla, Montserrat Roig i Mercè Rodoreda. Alguns d’ells van acompanyats de citacions dels mateixos autors i d'altres amb expressions com «verge santa» o «me la bufa». D'aquest pack s'ha descarregat alguna imatge 8.700 vegades.

Per a obtenir els stickers cal seguir els passos que expliquen a la web de la iniciativa.