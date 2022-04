‘Tindercat Live show’, la iniciativa per trobar parella en català a Twitter organitza un esdeveniment presencial

A principis del 2021, Twitter va crear una nova funcionalitat anomenada «Twitter Spaces, o també anomenat sales d'àudio»; aquesta, permet «mantenir una conversa d'àudio amb altres usuaris de la xarxa social», segons ha explicat la plataforma. Després d'això, una figura pública del grup anomenat 'Twitter Catalunya', de nom GerryQuerry, va decidir obrir una sala d'àudio i anunciar-ho per mitjà del hastag #tindercat.

La sala tenia el nom de 'First Dates Catalunya, si busqueu parella connecteu-vos i parleu'. La primera nit, la xarxa es va revolucionar fins a ser TT; és a dir, va arribar a ser un dels temes més destacats a Twitter aquella nit. Es varen comptabilitzar fins a 300 joves, parlant en català, presentant-se, responent preguntes... per tal de conèixer algú amb qui fos afí i trobar parella.

Ahir a la 1 de la matinada teníem més de 300 xavals parlant per un twitter spaces improvisat. El millor de tot? Que era 100% en català, per a tots aquells que diuen que fer contingut en català no té futur. Avui al matí encara es TT nacional. Enhorabona @gerryquerry #tindercat — Joan Mangues (@jmangues) April 12, 2021

Aquest fet s'ha repetit, fins al punt que GerryQuerry ha creat el compte oficial de Tindercat, per continuar organitzant trobades virtuals. I ara, un any més tard, per celebrar-ho, la plataforma ha organitzat l'«Operació Sant Jordi», una trobada presencial a Sant Cugat.

OBRIM LES INSCRIPCIONS!

Vols venir al 'Tindercat: Operació Sant Jordi'? Inscriu-te i aconsegueix les teves entrades!



L'accés serà lliure i gratuït, però entre tots els que us inscriviu hi haurà premis i sorpreses exclusives #Tindercat



https://t.co/qU8DqUAVHN pic.twitter.com/l1JNUn97Gk — Tindercat (@elTindercat) April 10, 2022

L'esdeveniment serà al Parc Ramon Barnils, de Sant Cugat, dia 22 d'abril. Aquest dia es farà una sessió de «Tindercat live show», és a dir, en directe i presencial. És un acte gratuït, però per assistir-hi cal inscriure-s'hi prèviament. Cal advertir que, en les primeres 24 h, ja es varen repartir «més de 500 entrades», han anunciat mitjançant un tweet.