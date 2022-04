La Plataforma per la Llengua reactiva ‘El Segell’, el distintiu de productes etiquetats en català

La campanya 'Ànima del Segell' ha reactivat la iniciativa impulsada per Plataforma per La Llengua el 2019, 'El Segell'. L'entitat va crear aquest distintiu per poder identificar productes etiquetats en català, i així visibilitzar aquelles empreses defensores de la llengua; de moment, en formen part un centenar.

La proposta d'ara vol fer difusió d'aquests productes a través de cares conegudes del territori com són el fotoperiodista Jordi Borràs o l'escriptora i activista feminista Bel Olid. Aquests reben un lot de diferents productes etiquetats en català i els mostren als seguidors a les xarxes socials.

A la iniciativa d''El Segell' hi ha, per una banda, les empreses que etiqueten en català i, per una altra, 'Amics del Segell', que no són empreses productores, sinó de serveis, com ara Parlem Telecomunicacions i Edicions Aïllades d'Eivissa. «Són serveis que han adoptat el compromís d'aplicar el català al seu horitzó empresarial. Des d'un gimnàs a una autoescola d'arreu del país», explica la Plataforma per la Llengua.