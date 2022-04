El projecte AINA serà a Palma aquest divendres per enregistrar nous talls de veu

El projecte AINA, basat en tecnologies de dades i intel·ligència artificial per fer possible que les màquines entenguin i parlin el català, ha iniciat aquest dilluns una gira per territoris de parla catalana amb l'objectiu de sumar veus de les diferents variants dialectals de la llengua catalana. Dilluns, 11 d'abril, AINA serà a Palma, en un acte organitzat en col·laboració amb el Govern.

Aquesta ruta, impulsada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de diferents entitats i associacions culturals i de defensa de la llengua dels territoris de parla catalana, es farà en dues fases. La primera passarà per la Catalunya Nord, aquest dilluns, 4 d'abril, el País Valencià, dia 7, i les Balears.

En aquests tres actes, tant les persones participants com les assistents podran enregistrar les seves veus en un punt de recol·lecció de veus itinerant del projecteaina.cat, amb l'objectiu últim d'incrementar notablement els percentatges per garantir que el corpus de veu resultant contempli tota la diversitat lingüística del català. De moment, ja s'han aconseguit 640.000 talls de veu (frases) enregistrats i més de 900 hores de gravació des de l'inici de la campanya 'La nostra llengua és la teva veu', iniciada el passat mes de febrer.

A més, el català ha passat a ser la segona llengua del món amb més locutors a Common Voice (més de 25.500 persones), només per darrere de l'anglès; tot i que la variant dialectal dominant a la plataforma continua sent el català central, que supera el 75% de les veus enregistrades. Perquè segons les últimes dades disponibles, les variants dialectals menys representades a la plataforma Common Voice de Mozilla són el balear (1%), el nord-occidental (1%), el septentrional (3%) i el valencià (5%).

La gira continuarà abans de l'estiu amb una segona fase que recorrerà tot el territori català, amb actes de presentació del projecte en un municipi de cadascuna de les vuit vegueries catalanes.