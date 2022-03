Arriba l’aplicació mòbil de la iniciativa desdelsofà.cat

La iniciativa desdelsofa.cat, web que permet trobar tot el contingut audiovisual en català disponible a totes les plataformes de streaming, ha posat en marxa l’aplicació mòbil per a facilitar la cerca del contingut en català als usuaris.

L’aplicació, que permet navegar per la pàgina més ràpidament que des del navegador del mòbil, també permet activar i configurar les notificacions per tal de rebre avisos quan la plataforma de la qual ets usuari publica nous títols en català o VOSC. Pots triar rebre notificacions quan només hi ha novetats en català o VOSC, així com rebre-les en els dos casos. Es poden activar les notificacions per a les plataformes Apple TV, Disney+, FilminCAT, Movistar+, Netflix, Prime Video i Rakuten TV. Són les set plataformes privades més populars o amb més contingut en català.

De moment, l'aplicació només estarà disponible per a mòbils Android i ha estat desenvolupada conjuntament pel programador David Llop i l’empresa Sirion Developers, empresa que ha ajudat de manera desinteressada al projecte des dels seus inicis.