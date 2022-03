[ÀUDIO] Critiquen que IB3 Ràdio ofereix la informació del trànsit en castellà

La delegació de la Plataforma per la Llengua a les Illes Balears ha tornat a posar el punt de mira en IB3, radiotelevisió pública de les Balears. Concretament, en els serveis informatius de la ràdio. «Per què la previsió del trànsit que ofereix la DGT a IB3 Ràdio no és en la nostra llengua?», ha demanat l'entitat en una publicació on comparteix un àudio de la connexió que fa l'informatiu amb la Direcció General de Trànsit.

L'ONG del català remarca que aquesta pràctica «no s’adiu amb els principis d'IB3, que proclamen: la promoció i difusió de la llengua pròpia, la potenciació del seu ús normal i el català com a llengua vehicular».

Per què la previsió del trànsit que ofereix la @DGTes a @IB3radio no és en la nostra llengua?



No s’adiu amb els principis d'@IB3, que proclamen:

la promoció i difusió de la llengua pròpia

la potenciació del seu ús normal

el català com a vehicular pic.twitter.com/ipbPNhRGy3 — Plataforma per la Llengua Illes Balears (@PLlenguaIlles) March 18, 2022

No és la primera vegada que les crítiques a la radiotelevisió pública de les Balears van per aquest camí. La Plataforma per la Llengua ja va denunciar la marginació de la llengua pròpia per part d'IB3 Televisió en una connexió que informava sobre la guerra a Ucraïna en castellà. «És molt important per a les Illes disposar de mitjans de comunicació propis, pel que fa a contingut i a producció, però també per a la normalització de la llengua», remarquen.

Certament, com destaca la Plataforma, no s'entén per què IB3, un mitjà públic d'un territori amb llengua pròpia que hauria d'actuar com una eina bàsica per a la normalització lingüística, no ofereix tot tipus de continguts en aquesta llengua.