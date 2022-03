L'Ovella Verda comença un nou projecte audiovisual per a «apropar la ciència de la biodiversitat a la població»

L'Ovella Verda ha començat un nou treball amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) que té com a objectiu «apropar la ciència de la biodiversitat a la població». Andrea Camacho i Marta Josa són les creadores d'aquest projecte audiovisual de divulgació científica en català, el qual està «enfocat a la biodiversitat i la sostenibilitat», han explicat.

Ciència a l’abast (1/5)Anem al @mcngranollers a parlar del Programa de Seguiment de Ratpenats (@ratpenats_cat). T'agradaria participar en la Ciència Ciutadana? Fes un cop d'ull a aquest projecte! https://t.co/63winchY16 — L'Ovella Verda (@ovella_verda) January 29, 2022

El projecte actual té dues sèries de vídeos diferents. La primera es diu 'Ciència a l’abast', amb la què es vol «divulgar projectes de ciència ciutadana, que són aquells en els quals la població pot participar activament en algun moment de la recerca, com per exemple en la presa de dades», han concretat les creadores. L'altra és 'Ciència aquí' i servirà per divulgar «projectes d’investigació sobre biodiversitat que s’estan fent a Catalunya». Aquesta col·laboració va començar al gener i s'allargarà fins al juny.

CIÈNCIA AQUÍ (1/5) Coneix projectes d’Investigació relacionats amb la biodiversitat a Catalunya. Amb el suport de @fundaciorecerca.



El projecte #DESMARES de la Universitat de Girona @univgirona. — L'Ovella Verda (@ovella_verda) March 2, 2022

El podcast com a tal té l'objectiu de «transmetre coneixements sobre temàtiques concretes però també poder aprendre a comunicar i a divulgar tots aquests coneixements». Elles varen «decidir crear un podcast per parlar del que ens interessava i havíem estudiat: la biodiversitat i la sostenibilitat», han explicat; consideren, pel que han vist a través de la seva trajectòria, que existeix «una clara mancança» en relació amb el coneixement que té la població general sobre ciència i, per això, han volgut «comunicar i fer arribar a la ciutadania els diferents treballs d’investigació i de ciència ciutadana relacionats amb la biodiversitat i el medi ambient», «d'una manera informal i amena però amb rigor científic», han afegit.

En aquest sentit, volen «posar de relleu la importància de la biodiversitat, la sostenibilitat i el seu estudi». Consideren que per a poder resoldre la crisi climàtica actual també cal conèixer la biodiversitat, per així «protegir-la».