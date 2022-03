Parlem Telecom defensa la importància del català en la intel·ligència artificial al Mobile World Congress

Parlem Telecom ha defensat la importància del català en l’àmbit de la intel·ligència artificial (IA) al Mobile World Congress (MWC 2022), on ha donat a conèixer els exitosos resultats de LAIA, el seu propi assistent virtual conversacional (xatBot IA) amb capacitat d’atendre els clients de la companyia en llengua catalana. Durant la presentació, que ha comptat amb la presència de Jordi Puigneró, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d’Ernest Pérez-Mas, CEO de Parlem Telecom, s’ha constatat la necessitat d’impulsar iniciatives tecnològiques públiques i privades que garanteixin la supervivència i la competitivitat del català al món digital. En aquest sentit, l’operadora ha anunciat que oferirà recursos digitals i lingüístics de LAIA al projecte AINA, que impulsa el Departament de Polítiques Digitals amb la col·laboració del Barcelona Supercomputing Center.

LAIA és un projecte concebut i liderat per Parlem Telecom, desenvolupat conjuntament amb 1millionBOT, una empresa referent en l’àmbit de la IA i en la creació d’assistents virtuals conversacionals. Durant el 2021, el xatBot IA de l’operadora catalana, que té personalitat pròpia i està programat per anar incorporant progressivament cada cop més vocabulari en català a partir de les converses amb els usuaris de la companyia, va atendre més de 44.000 persones i va resoldre el 17% de les gestions totals de clients de Parlem Telecom. En concret, LAIA va intercanviar 117.872 missatges amb els usuaris el 2021 i va estar disponible les 24h al dia els 365 dies de l’any. A més, el xatBot IA de Parlem Telecom va ser capaç de contestar satisfactòriament un 97,15% de les preguntes que li van plantejar els usuaris i, en els casos en què no va saber resoldre el dubte, va transferir automàticament la gestió a un treballador de l’operadora per garantir una atenció idònia al client.

Parlem Telecom és la primera companyia del sector que compta amb un xatBot IA en català per oferir una atenció personalitzada i de proximitat, que garanteix els drets lingüístics dels ciutadans de parla catalana. El desenvolupament de LAIA (el seu nom significa “la ben parlada” i és un joc de lletres que fa referència a la intel·ligència artificial: La IA -> LaIA) suposa, a més, una aposta per la innovació tecnològica en català en un entorn on la llengua dominant és l’anglès.

De fet, un dels principals objectius del projecte AINA, en el qual col·laborarà Parlem Telecom, és que la ciutadania pugui participar en català en el món digital al mateix nivell que els parlants d’una llengua global. Així, aquesta iniciativa liderada per la Generalitat de Catalunya vol generar els recursos digitals i lingüístics necessaris per facilitar el desenvolupament d’aplicacions basades en la IA i les tecnologies de la llengua, com ara els assistents de veu, els traductors automàtics o els agents conversacionals en català. El naixement de LAIA és, per tant, un pas endavant en l’objectiu de garantir la supervivència digital del català.