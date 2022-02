Tornen a demanar que s'acabi amb «l'explotació dels cavalls de les galeres turístiques»

La formació ecoanimalista Progrés en Verd ha demanat aquest dissabte que la Llei de Protecció Animal posi fi a «l'explotació dels cavalls de les galeres turístiques».

Segons ha lamentat Progrés en Verd aquest dissabte en una nota de premsa, uns dels «grans oblidats» de la Llei de Protecció Animal són els cavalls de carruatges turístics, que són «explotats» en diferents ciutats de l'Estat espanyol.

Davant això, el partit que lidera l'activista Guillem Amengual, ha exigit que la futura Llei de Protecció Animal posi fi al «maltractament i explotació» que pateixen els cavalls dels carruatges turístics.

«No es pot perdre l'oportunitat que es presenta davant la pròxima Llei de Protecció Animal d'acabar amb la xacra de l'explotació dels cavalls dels carruatges turístics. La ciutadania no vol continuar veient com els cavalls cauen a terra a causa dels cops de calor després de veure's obligats a tirar centenars de quilos amb temperatures superiors a 40 graus», ha declarat el president de Progrés en Verd, Guilem Amengual.

«No podem continuar mirant cap a un altre costat com si res passés. Es continua permetent un servei on s'exploten als animals i les institucions s'encreuen de braços. Per això presentarem al·legacions a la Llei de Protecció Animal, perquè en ella i d'una vegada per sempre es posi punt i final al sofriment dels cavalls», ha emfatitzat.

«Barcelona i Capdepera ja varen suprimir aquest servei turístic per ser un maltractament clar cap als animals, la resta de ciutats no han d'esperar ni un dia més a abolir-lo», ha sentenciat.