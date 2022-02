La rialla com a teràpia: l'IMAS i Educaclown col·laboren per millorar la salut emocional d'infants i adolescents

Millorar la qualitat de vida, la salut emocional i l'autoestima dels infants i adolescents com a mesura de protecció. Aquest és el principal objectiu de la col·laboració entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i l'organització sense ànim de lucre, Educaclown, que un pic per setmana du a terme sessions psico-educatives basades en el joc i l'humor a diferents centres d'acolliment residencial gestionats per l'àrea d'Infància i Família.

Un equip multidisciplinari integrat per psicòlegs, mestres, especialistes en salut mental i actors, tots formats com a pallassos i pallasses i amb una àmplia trajectòria en arts escèniques i experiència en l'atenció a grups vulnerables, és l'ànima de l'entitat.

Tal com ha explicat el Consell de Mallorca aquest dissabte, Educaclown va començar a treballar als centres de primera acollida de Mallorca l'any 2016, si bé és des de l'any 2020 que manté una sessió setmanal fixa per tal d'ajudar als infants i als adolescents a alliberar l'estrès emocional a través del joc, la diversió i la motivació com a eines terapèutiques.

«El riure és terapèutic. Dur alegria i diversió als nostres centres és una oportunitat i una necessitat que no podem desaprofitar. Ens ajuda a normalitzar i a gestionar la càrrega emocional i les sessions d'Educaclown complementen la gran tasca que duen a terme dia a dia els i les professionals de l'IMAS», ha destacat la directora insular d'Infància i Família, Mari Ángeles Fernández.

Precisament per dotar al personal dels centres de nous recursos, l'IMAS posarà en marxa amb l'ONG tallers formatius adreçats a professionals. «Seran un complement a la intervenció socioeducativa. Els proporcionaran noves eines i estratègies per afavorir l'acompanyament emocional dels infants, i també per detectar les seves angoixes i ajudar a gestionar-les millor», ha explicat Fernández.

En aquest sentit, des del Consell han recalcat que Educaclown dedica cada any 900 hores d'intervenció a centres d'acolliment de Mallorca de les quals es beneficien més d'un centenar d'infants i adolescents que han viscut moments emocionalment durs o amb situacions vitals difícils. Les visites setmanals plenes de màgia, música, activitats educatives i lúdiques, han resultat ser útils i efectives en el seu desenvolupament sensorial, afectiu, social i psíquic.

La metodologia es basa en el joc i la rialla per motivar, estimular i afavorir l'expressió de les emocions amb la finalitat d'educar en valors de forma divertida i propera, millorar la qualitat de vida i facilitar la integració social. A banda d'aquests projectes, durant l'època de vacances, Educaclown, en col·laboració amb l'IMAS i altres entitats, organitza excursions i activitats fora dels centres per aprofitar el temps d'oci.