[VÍDEO] 'Candela', el conte que parla sobre l’absurditat de l’assetjament i de qualsevol discriminació

«'Candela' és un relat entranyable on se’ns mostra l’absurd de l’assetjament i de qualsevol discriminació. La història de Candela la trobam en el nostre dia a dia i en el nostre entorn més proper: a l’escola, a casa, al parc… És una situació molt complicada que entre tots podem ajudar a superar. Na Candela és una nina única i especial que viu la seva vida. El que et fa diferent et fa especial. Quin és el secret de la Candela per lluitar contra l’assetjament?» Aquesta és la presentació d'aquest conte titulat 'Candela', que parla sobre l’absurditat del bullying i qualsevol discriminació i que es publicarà ben aviat.

Els autors són la col·laboradora de dBalears Helena Anillo i el dissenyador gràfic Gerard Costa, que han llançat una campanya de pre-venda a la plataforma edita.cat.

Aquest és el vídeo de promoció de la publicació: