Gairebé el 60% dels catalanoparlants de Catalunya canvia de llengua quan es troba algú que parla castellà

El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) ha publicat els resultats de l''Enquesta metodològica i d’actituds sociopolítiques. Desembre 2021' en la qual es reflecteixen les actituds sociopolítiques dels ciutadans de Catalunya respecte a qüestions que són de rellevància en el debat social: l’ús de les llengües i les polítiques lingüístiques, el model educatiu, la gestió de la Covid-19 o el canvi climàtic.

L’enquesta ha estat realitzada mitjançant recollida de dades en línia, entre el 23 i el 28 de desembre de 2021. El treball de camp el va realitzar l’empresa Netquest. En total, varen entrevistar 1.929 persones de 16 anys i més, residents a Catalunya amb ciutadania.

En un context de polarització política per l'ús del castellà i el català a les escoles i en un moment on la imposició del 25% de castellà a les escoles s'expandeix, el CEO ha demanat per les següents qüestions:

Canvi de Llengua

Vora el 60% dels catalanoparlants afirma que canvia al castellà quan es troba algú que parla castellà. En canvi, entre els castellanoparlants és un 41% el que afirma que canvia de llengua davant d’una persona catalanoparlant.

Per contra, davant d’una persona (hipotètica) que no sabem en què parla, tant catalanoparlants com castellanoparlants majoritàriament afirmen que tendeixen a mantenir la seva llengua d’identificació. Els bilingües prefereixen el castellà, en un 58%.

Etiqueta lingüística

Els castellanoparlants, de mitjana, estan d’acord amb que respondre en català quan algú se t’adreça en castellà és de mala educació (6,45 sobre 10). No pensen que sigui de mala educació respondre en castellà a algú que et parla en català (2,8 de mitjana). Entre els catalanoparlants, la mitjana d’acord amb que és de mala educació respondre en català quan se t’adrecen en castellà és de 3,8, i respecte a respondre en castellà quan se t’adrecen en català, de 4,6.

Evolució recent de la llengua catalana

Quasi un 80% dels qui senten el català com a llengua pròpia tenen la percepció que la situació del català ha empitjorat en els darrers anys respecte. En el cas dels qui senten el castellà com a llengua pròpia, aquest percentatge decau per sota del 40%.

Una llengua amenaçada?

El 68% dels qui tenen el català com a llengua pròpia consideren que és una llengua

amenaçada. Un 22% dels castellanoparlants ho pensa. En canvi, un 58% dels qui tenen el castellà com a llengua pròpia consideren que el català té el futur garantit, cosa que només

comparteix un 22% dels catalanoparlants.

El català a l'escola

El 58% creu que l’ús del català a l’ensenyament és adequat. El 20% el considera insuficient i el 22%, excessiu.

La immersió lingüística

El 76% dels enquestats està molt o més aviat d’acord en la defensa del model d’immersió

lingüística, per un 24% que hi està en desacord.

El 95% dels catalanoparlants estan d’acord a defensar la immersió. També ho defensa el

78% dels bilingües i el 88% dels parlants d’altres llengües. En el cas dels castellanoparlants, el 50% hi està d’acord i el 50% en desacord.

Més del 90% dels votants d’ERC, Junts, En Comú Podem i CUP estan d’acord amb la

defensa de la immersió. El 64% dels votants del PSC també comparteix aquesta postura.

Per contra, el 92% dels electors de Vox, el 77 de Ciutadans i el 71% del PP s’hi oposen.

L'ús del català

La percepció d’ús insuficient del català és majoritària als àmbits de les plataformes digitals,

l’administració de l’estat i els jutjats. L’ús a l’administració de la Generalitat és percebut com a adequat pel 66% de les persones entrevistades.