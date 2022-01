El govern espanyol exigeix a la Generalitat que compleixi la sentència del 25% de castellà

La ministra de Justícia espanyola, Pilar Llop, després de reunir-se amb la consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha dit que han de complir la sentència que obliga a fer, com a mínim, el 25% de les classes en castellà. «Les sentències s'han de complir, una altra cosa són les al·legacions que es facin al tràmit d'execució, i jo no puc avançar ni pronunciar-me sobre situacions que encara no s'han esdevingut», ha declarat.

Per la seva banda, la consellera Ciuró ha defensat que la immersió lingüística és un model d'èxit i que «no té cap sentit que s'apliquin uns percentatges o s'insti a l'execució d'una sentència d'un fet que ja es produeix, que és la competència dels alumnes en les dues llengües oficials a l'estat. Entrar en la qüestió de la llengua és polititzar un cop mes». Així i tot, la ministra espanyola ha dit que les llengües «han de ser un element de la cultura dels diferents territoris, del país, i així també ho entén la constitució».

Divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar ferma la sentència del desembre del 2020 en què condemnava la Generalitat a aplicar el 25% de castellà en tot el sistema educatiu, trencant així la immersió. El govern disposa, d'ençà de divendres, de deu dies per a comunicar l'òrgan competent per a aplicar la sentència, i de dos mesos més per a executar-la. Passat aquest termini, és el govern espanyol, com a part demandant, qui pot demanar al TSJC l'execució forçosa de la sentència mitjançant un requeriment.