La CatalApp supera els 40.000 establiments valorats lingüísticament

La CatalApp, l'aplicació de la Plataforma per la Llengua que defensa els drets lingüístics al comerç, s'ha consolidat com una de les principals eines per normalitzar el català arreu dels establiments del domini lingüístic i ja compta amb més de 50.000 descàrregues totals.

Quatre anys després de la seva creació, l'aplicació ha construït un gran mapa de la situació lingüística als establiments comercials. El 2021 els usuaris han incorporat valoracions en més de 3.000 establiments que anteriorment no havien estat avaluats lingüísticament. D'aquesta manera, ja hi ha més de 40.000 comerços, restaurants i punts d'interès d'arreu dels territoris de parla catalana que compten amb una valoració lingüística.

L'aplicació ha tancat el 2021 amb més de 14.000 usuaris actius i enguany s'han valorat més de 10.000 establiments. Amb les noves aportacions s'han pogut superar les 70.000 valoracions totals arreu del domini lingüístic, un nou rècord de l'aplicació.

Informes, estudis i publicacions: l'anàlisi de les dades de la CatalApp

Les valoracions serveixen perquè els usuaris consultin quins establiments del seu entorn són lingüísticament responsables i quins no, però aquesta és només una de les seves funcionalitats. Les valoracions també permeten analitzar patrons i tendències sobre l'estat de la llengua en els establiments pel que fa a la seva dimensió oral, escrita i virtual, com també en el seu marc d'actuació: per sector i per territori. Aquestes dades permeten que Plataforma per la Llengua analitzi i expliqui la realitat lingüística al sector del comerç amb fonaments numèrics per poder denunciar o celebrar les pràctiques lingüístiques dels establiments.

El 2021 l'entitat ha fet públics dos informes gràcies a les dades recollides. El primer estudi analitza la realitat lingüística de 16 cadenes de supermercats dels territoris de parla catalana i evidencia que Sandwichez, Viena, König i Nostrum són les cadenes que tenen més cura dels drets lingüístics dels consumidors. El segon és un estudi territorial que destaca, gràcies als vots dels veïns, els cinc establiments comercials més responsables lingüísticament dels dos icònics barris barcelonins: Gràcia i Sants.

Els estudis han permès tenir una radiografia de la situació de la llengua i també han ajudat a assolir èxits a favor del català. Al desembre Plataforma per la Llengua va aconseguir, gràcies a les valoracions de la CatalApp i l'informe 'La realitat lingüística de 16 cadenes de supermercats dels territoris de parla catalana', que els supermercats Lidl de Catalunya incloguessin el català als tiquets de compra.