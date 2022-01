Les Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans presenten una campanya per denunciar el recompte institucional dels feminicidis

El col·lectiu Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans presenta la campanya 'Als Països Catalans no posem el comptador a zero. Juntes i organitzades contra les violències masclistes', la qual han fet pública aquest dimarts a través de les xarxes socials. La plataforma agrupa una trentena de col·lectius feministes autoorganitzats d'arreu del país.

L'objectiu de la campanya és «denunciar el recompte que les institucions i els mitjans de comunicació fan dels feminicidis». Consideren que el fet que cada any, per gener, es comenci a comptar de zero fa que quedin «enrere les xifres de l'any que ha finalitzat, les de l'anterior i de tots els altres»; així, com a conseqüència, «l'atenció social que rep aquest fenomen minva i els recursos destinats a la tasca de prevenció, també», han explicat.

En aquest sentit, recorden que «els feminicidis només són la punta de l'iceberg, és a dir, són la part més visible de tota l'estructura de violències masclistes i cultura patriarcal que les sustenta». Per això, demanen als mitjans de comunicació que ofereixin «un relat que contribueixi a erradicar totes les violències i posar fi als feminicidis», així com «replantejar el tractament informatiu que es dona» a aquests.