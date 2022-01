'Catvers', el futur món virtual en català de referència

Aquest dilluns s'ha presentat a Barcelona el 'Catvers', un món virtual que ja existeix, però en una fase molt inicial. Aquest metavers en català és el que es vol que sigui el món virtual de referència a Catalunya. Es preveu que es vagi desplegant al llarg d'aquest any.

Allò que es pretén «és que l'experiència immersiva ja no sigui tan bona com la real, com la presencial, sinó que inclús la superi, perquè, gràcies a la virtualitat, pots tenir moltes més eines que no podries tenir mai d'una forma física o presencial», ha explicat el director d'operacions del 'Catvers', Albert d'Anta. Aquest permetrà fer reunions organitzades per entitats o institucions, així com exposicions d'art i crear esdeveniments multitudinaris, com concerts, tot en català.

La web encara no està plenament activa, així i tot, s'hi pot trobar una versió beta del metavers català, una mostra del que s'hi podrà trobar en el futur. És un projecte del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat).

«La supervivència de la nostra llengua passa pel seu ús en el nou món virtual», ha declarat el vicepresident i conseller de Polítiques Territorials i Territori, Jordi Puigneró. «Amb l'aplicació de tecnologies disruptives demostrem la voluntat i la capacitat de Catalunya de ser una avantguarda també en aquesta transformació», ha afegit la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca.

L'accés al 'Catvers' es pot fer amb ulleres de realitat virtual o també s'hi pot entrar des de qualsevol dispositiu connectat a internet. La idea que hi ha darrere de metaversos com aquest és que siguin mons virtuals en què les persones es puguin trobar i interactuar gairebé com en el món real, sense haver de sortir de casa.