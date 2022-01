'Wordle', el nou joc de paraules que ha eclipsat Twitter

Després de l'èxit del Paraulògic, 'Wordle' és el nou joc que ha eclipsat Twitter; aquest consisteix a endevinar paraules en línia de manera ràpida i gratuïta.

És un joc que fa un temps que té força èxit en la comunitat angloparlant i consisteix a trobar una paraula a partir dels encerts i errors comesos, amb sis intents. Aquest va guanyar fama quan el creador, Josh Wardle, va afegir l'opció de compartir el joc, i ara hi juguen unes 300.000 persones cada dia, les quals després comparteixen a xarxes la quadrícula de quadradets del joc.

Benvinguts a WordleCAT, una adaptació al català del joc #Wordle, desenvolupat per @powerlanguish.

Com funciona?

L'objectiu és endevinar cada dia una paraula utilitzant, només, 5 lletres absolutament aleatòries. Els colors indiquen si les lletres són a la posició correcta o no. En total, hi ha 6 intents per endevinar la paraula, i a cada intent, l'aplicació marca en verd les lletres que són a la posició correcta, en groc les que la paraula conté, però no són al lloc que els pertoca, i en gris les que no apareixen a la paraula. El repte és aconseguir trobar la paraula amb el mínim d'intents possibles.

'Wordle' en català és una adaptació del joc en línia en anglès, que també s'ha adaptat a altres llengües. En pocs dies, la versió catalana ha triomfat a les xarxes, on la gent comparteix la quantitat d'intents que fan per endevinar la paraula.

WordleCAT funciona amb el Diccionari Informatitzat de l'Scrabble en Català (DISC), a diferència del que utilitza el Paraulògic, que és el DIEC2. El DISC es basa en el DIEC2 però conté un major nombre de paraules acceptades.