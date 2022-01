El TGUE convoca Puigdemont i Comín per resoldre el recurs presentat per no ser reconeguts com a eurodiputats

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) espera divendres 21 de gener resoldre el recurs interposat pels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín, segons ha explicat el mitjà digital ElNacional.cat; en el qual denunciaven l'aixecament «irregular» de la seva immunitat parlamentària davant el veto inicial del Parlament Europeu a reconèixer el seu escó.

Aquest recurs va ser interposat el 2019 després que l'Eurocambra es negués a acceptar-los com a eurodiputats. Més endavant, després de la sentència pel cas del líder d'ERC Oriol Junqueras, varen ser reconeguts; així i tot, ambdós polítics catalans han volgut mantenir el recurs com a denúncia per la vulneració dels seus drets polítics. En canvi, Junqueras ja ha perdut fins a quatre recursos en l'intent de recuperar el seu escó a l'Eurocambra; fet que continua reclamant al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Les euroordres

Per altra banda, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha de resoldre el cas de les prejudicials sobre l'abast de les euroordres, presentat per Pablo Llarena. Aquest, és una cita cabdal erp a Puigdemont, Comín i Clara Ponsatí.

Encara no hi ha data prevista. En tot cas, segons el que resolgui el TJUE, els tribunals belgues decidiran, finalment, si accepten o no l'extradició.