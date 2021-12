Cristina Seguí, cofundadora de Vox, assenyala i calumnia un restaurant de València per demanar-li el Certificat Covid

«Pèssim servei. Pèls a les gambes i coberts amb crostes de menjar de clients anteriors. Passa de llarg». Aquesta és la ressenya que ha deixat Cristina Seguí, cofundadora del partit d'extrema dreta Vox, del restaurant Galdo26 de València. Un comentari que és mentida ja que Seguí no va poder ni accedir al local perquè es va negar a mostrar el Certificat Covid quan li'l varen demanar. Al País Valencià el document és obligatori, com a les Illes Balears, des de dissabte passat.

La resposta del restaurant no s'ha fet esperar: «No solem respondre els comentaris, però en aquesta ocasió ho farem per les teves calúmnies, perquè t'hem demanat el passaport Covid i per la teva negació, no podem permetre-ho. Degut a això, et convidam a llevar el comentari a tu i als teus amics o haurem de presentar accions legals».

La cofundadora de Vox s'ha convertit en tendència aquest dimecres per la seva difamació contra el restaurant. Seguí assenyala el negoci a Twitter mentre remarca que no l'han deixada entrar per no tenir Certificat Covid.

#Galdo26 en Marqués de Zenete, 28, Valencia, discrimina y niega ilegalmente la entrada a las personas que no tengan pasaporte COVID. pic.twitter.com/u8vcroMMeB — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) December 6, 2021

No obstant això, Seguí ha deixat una ressenya negativa del restaurant a Google com si hi hagués consumit quan ella mateixa explica que no ha pogut accedir-hi: «Pèssim servei. Pèls a les gambes i coberts amb crostes de menjar de clients anteriors. Passa de llarg».

A la cofundadora de VOX no la dejan entrar en un restaurante por no presentar el pasaporte COVID y, ¿qué hace ella? Lo normal: difamar al negocio con todo su coño moreno pic.twitter.com/YXOnypR096 — Bérnar (@BernarGM) December 7, 2021

La jugada no li ha sortit bé a la d'extrema dreta ja que ha aconseguit l'efecte contrari. Seguí intentava perjudicar l'arrosseria Galdo26, assenyalant-la amb mentides, i les ressenyes del restaurant s'han omplert de comentaris positius en què la gent dona les gràcies per les «mesures anticovid i antifeixistes».